Les relacions institucionals
Sánchez i Feijóo fa un any que no es reuneixen malgrat la crisi internacional
Ni la guerra ni l’impacte energètic dels conflictes bèl·lics aconsegueixen acostar el Govern i l’oposició
La trobada posposada al gener per l’accident d’Adamuz segueix ara per ara en l’aire
La posició respecte a Washington és un dels principals punts de divergència entre l’Executiu i el PP
Iván Gil
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es van reunir per última vegada ara fa un any. Una trobada a la Moncloa que va estar emmarcada dins d’una ronda de contactes amb els diferents grups per abordar el pla sobre la despesa en defensa. No va servir per acostar posicions i la decisió d’incrementar-la al 2,1% del PIB es va executar sense passar pel Congrés. Sense acords en assumptes d’Estat com aquest, la guerra de l’Iran està visibilitzant que la bretxa en política exterior entre el Govern i l’oposició continua creixent. Ni la situació a l’Orient Mitjà ni la crisi energètica han suavitzat els xocs. Fins al punt que no sembla que s’hagi de reprendre la reunió entre Sánchez i Feijóo que s’havia fixat el 19 de gener per abordar l’enviament de tropes en missió de pau a Ucraïna i que es va cancel·lar sine die per l’accident ferroviari d’Adamuz.
Al seu lloc, el Govern ha optat per una ronda de contactes a nivell de portaveus per explorar un paquet de mesures antiinflació. Sense caràcter presencial, sinó telefònic, encapçalada pel ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Tot això, malgrat les crítiques del principal partit de l’oposició per no haver sigut informat sobre la posició d’Espanya en el conflicte. No estan previstes, per tant, ni trucades ni reunions entre el president del Govern i el líder de l’oposició. Sánchez es limitarà a informar igual a tots els grups a través d’una compareixença al Congrés el 25 de març.
Intent de desglaç
Una incomunicació permanent que dona compte de l’estat de les cada vegada més deteriorades relacions entre el Govern i l’oposició. Davant i darrere de les càmeres. Després de l’accident d’Adamuz va semblar obrir-se una finestra al contactar el gabinet de Sánchez amb el de Feijóo després d’haver-se queixat aquest de falta d’informació. El cap de Gabinet de Presidència del Govern, Diego Rubio, va despenjar llavors el telèfon per posar-se en contacte amb la seva homòloga de Génova, Marta Varela, en un intent per mirar de destensar la batalla política, com es va fer entre el Govern i la Junta d’Andalusia.
A la Moncloa s’apuntava també a un intent de desglaç, dient que tant "el context internacional" com la tragèdia ferroviària haurien de portar a "reflexionar". Ara, amb la guerra de l’Iran, no s’ha produït el gest. A més, s’ha dissipat qualsevol intent d’acostament a l’enarborar el no a la guerra com a antagònic al "trio de les Açores" amb la decisió de José María Aznar d’afegir Espanya a la guerra de l’Iraq el 2023.
Sánchez i Feijóo han mantingut només sis reunions des que fa gairebé quatre anys el dirigent gallec va agafar les regnes del PP. Trobades que s’han espaiat notablement en el temps, a excepció de les dues mantingudes en el marc de la ronda de contactes per a les seves respectives investidures a l’agost i l’octubre del 2023. L’última, celebrada ara fa un any, es va produir després de 447 dies sense un cara a cara.
Més orientats a reforçar uns posicionaments propis que no pas a construir acords, la infreqüència i falta de resultats de les trobades demostren que la desconfiança entre el president del Govern i el líder de l’oposició s’ha anat incrementant.
La relació amb l’actual Administració dels EUA és un dels principals punts de divergència entre la Moncloa i Génova. A l’Executiu defensen les relacions transatlàntiques, però recalcant que això no és sinònim de "vassallatge"; per això rebutgen l’augment de la despesa en defensa al 5% del PIB o impedeixen l’ús de les bases de Rota i Morón per a l’Iran. Els populars avisen que Espanya s’estaria quedant sola, al marge dels seus aliats, caient en una "irresponsabilitat" pel que consideren "electoralisme".
Petició de compareixença
En la seva petició de compareixença al president del Govern, van posar el focus en el fet que Sánchez donés compte sobre "la situació de les relacions bilaterals amb els Estats Units i els seus efectes d’aïllament en matèria de seguretat", així com també les actuacions previstes per preservar la seguretat nacional. Els socialistes sostenen per la seva banda que s’ha de diferenciar entre ser aliat o ser vassall, ja que el primer permet sobirania i "poder dir que no". Alhora, el seu no a la guerra intensifica la polarització amb el PP, i situa Feijóo com a hereu del partit de la guerra al comparar la guerra de l’Iran amb la de l’Iraq el 2003.
Sánchez agitava la diferenciació a l’acusar el PP i Vox durant un míting de la campanya a Castella i Lleó de "recolzar la guerra". "Confonen la sobirania amb el servilisme", qüestionava per titllar les dues formacions de ser uns "hipòcrites" perquè "és molt fàcil ser bel·licós a costa de la butxaca dels altres", amb referència a les conseqüències econòmiques d’una guerra que ja està disparant els preus dels carburants.Sánchez agitava aquesta diferenciació a l’acusar PP i Vox durant un míting de la campanya a Castella i Lleó de "recolzar la guerra". "Confonen sobirania amb el servilisme", qüestionava per titllar les dues formacions de ser uns "hipòcrites" perquè "és molt fàcil ser bel·licós a costa de la butxaca dels altres", amb referència a les conseqüències econòmiques d’una guerra que ja està disparant els preus dels carburants i que pot implicar una crisi econòmica.
L’atac unilateral israelia no-nord-americà contra l’Iran s’afegeix a la llista de xocs en política exterior. Entre els quals, el "genocidi" a Gaza, el reconeixement de l’Estat de Palestina, l’enviament de tropes de pau a Ucraïna, l’augment de despesa en defensa en línia amb el consens de l’OTAN i la intervenció dels EUA a Veneçuela.L’atac unilateral illord-americà contra l’Iran se suma així a la llista de xocs en política exterior. Entre ells, el "genocidi" a Gaza i el reconeixement de l’Estat de Palestina, l’enviament de tropes de pau a Ucraïna encara no abordat, l’augment de despesa en defensa en línia amb el consens de l’OTAN o la intervenció dels EUA a Veneçuela..
