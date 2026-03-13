Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Suprem confirma que el Pazo de Meirás és patrimoni públic

El tribunal ordena que l’edifici reverteixi a l’Estat, però estableix que la família Franco ha de ser indemnitzada

El Pazo de Meirás, a Sada.

Antares Pérez

La Corunya

El Pazo de Meirás ja és, definitivament, patrimoni públic. El Tribunal Suprem va confirmar ahir per unanimitat la sentència de l’Audiència Provincial de la Corunya i ratifica així que la que va ser la residència estival del dictador Francisco Franco és una propietat estatal.

Els jutges han desestimat els recursos interposats per l’Advocacia de l’Estat i altres administracions coadjuvants contra la declaració dels Franco com a posseïdors de bona fe. Els magistrats recorden que l’Advocacia de l’Estat no discutia en la seva demanda inicial que els hereus de Franco fossin posseïdors de bona fe i que, per tant, un cop retornada la possessió del Pazo de Meirás haurien de ser indemnitzats per les despeses útils (de millora) i necessàries (de manteniment). La compensació que rebin els Franco es fixarà en execució de sentència.

