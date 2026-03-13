Sentència
El Suprem confirma que el Pazo de Meirás és patrimoni públic
El tribunal ordena que l’edifici reverteixi a l’Estat, però estableix que la família Franco ha de ser indemnitzada
Antares Pérez
El Pazo de Meirás ja és, definitivament, patrimoni públic. El Tribunal Suprem va confirmar ahir per unanimitat la sentència de l’Audiència Provincial de la Corunya i ratifica així que la que va ser la residència estival del dictador Francisco Franco és una propietat estatal.
Els jutges han desestimat els recursos interposats per l’Advocacia de l’Estat i altres administracions coadjuvants contra la declaració dels Franco com a posseïdors de bona fe. Els magistrats recorden que l’Advocacia de l’Estat no discutia en la seva demanda inicial que els hereus de Franco fossin posseïdors de bona fe i que, per tant, un cop retornada la possessió del Pazo de Meirás haurien de ser indemnitzats per les despeses útils (de millora) i necessàries (de manteniment). La compensació que rebin els Franco es fixarà en execució de sentència.
