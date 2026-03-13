Anàlisi
Trump s’arrisca a una recessió mundial
El president dels EUA ha anat a una guerra contra un dels grans productors de petroli i ha deixat en mans de Khamenei el botó nuclear de l’estret d’Ormuz, que, com era previsible, ha bloquejat.
Ernesto Ekaizer
Trump presumeix d’haver bombardejat 5.000 objectius en un dia –per cert, han destruït, com van fer amb obres d’art i arquitectura al seu dia els talibans a l’Afganistan, el palau de Golestan a Teheran, patrimoni de la humanitat des del 2013–, però ¿quina és la rellevància d’aquests objectius des del punt de vista estratègic? Demanar això al secretari de Guerra, Pete Hegseth, és picar ferro fred. Hegseth, com Trump, participa en una orgia de destrucció massiva. És tot.
Ara bé, ¿com és que l’estret d’Ormuz no va ser considerat una peça estratègica en els jocs de guerra del Pentàgon? Una resposta possible: és que era un fet sense precedents. Perquè l’estret d’Ormuz no s’ha tancat mai. Certament, però quan et llances a una guerra de la magnitud de l’empresa, ¿se’n pot descartar el tancament?
El maig de 1967, el president egipci Gamal Abdel Nasser va anunciar el tancament del golf d’Àqaba (Tiran) al mar Roig (oceà Índic) a qualsevol navegació israeliana i vaixells que transportessin materials estratègics cap al port d’Elat. La resposta d’Israel va ser la guerra dels Sis Dies.
En la incapacitat per vaticinar el que ha passat amb l’estret d’Ormuz es reflecteix, en síntesi, l’aventura en què s’ha ficat Trump, guiat segons el mapa traçat per Netanyahu. L’Iran processa 900 milions de barrils diaris del seu cru i els exporta des de la petita illa de Kharg, al golf Pèrsic, a 28 quilòmetres de la costa. Una opció per no deixar en mans de l’Iran el que és equivalent al botó nuclear en matèria de proveïment de petroli i gas hauria sigut controlar l’illot, de 22 quilòmetres quadrats sota custòdia de la Guàrdia Revolucionària Islàmica. És a dir: arrabassar a l’Iran una part de costa de l’estret d’Ormuz. "Prepares 80.000 marines, segrestes l’illa i la mantens sota el teu control", assenyala Scott Ritter, exmarine i exoficial d’intel·ligència que va participar en les inspeccions de les Nacions Unides que no van trobar armes de destrucció massiva a l’Iraq.
Col·lapse
"Ara, quan obtens el control, rebràs atacs de míssils balístics de l’Iran. Però és que no tenim aquests marines necessaris. Hauríem de traslladar força marines mitjançant transport marítim amfibi, un fet que comportaria riscos, i, a més, trigaria mesos. L’economia internacional, doncs, patiria un col·lapse", raona Ritter. Els efectes de 13 dies de guerra i de 13 dies de clausura de l’estret d’Ormuz, des del 28 de febrer, ja són un fet amb la pujada del preu del cru per sobre de 100 dòlars/barril des de 63 dòlars/barril al gener. I amb la incertesa sobre una repercussió més forta si la guerra es perpetua.
L’economia nord-americana, segons el veterà inversor i economista nord-americà Jim Paulsen, ja està parcialment en recessió. "La tecnologia pot ser la cua que mou el gos, però la resta és una recessió amb un altre nom", segons una nota enviada als clients. "Si s’exclou la inversió de la nova era [intel·ligència artificial], l’altre 89% de despesa real privada va pujar només un 1% el 2025, any que el producte interior brut (PIB) va créixer el 2,3%".
L’estat de negació és tal que ahir Trump va portar a terme actes electorals a Ohio i Kentucky en què va vendre que els preus baixen i els sous guanyen capacitat adquisitiva. És exactament el contrari.
El primer anunci, per escrit, de Mojtaba Khamenei, el nou líder suprem iranià, en el sentit de garantir el tancament de l’estret d’Ormuz i exigir que els països del Golf tanquin les bases militars dels EUA –si volen evitar més atacs per part de l’Iran – confirma que Trump ha aconseguit qualsevol cosa menys fer agenollar la Guàrdia Revolucionària Islàmica, que ara té més poder que abans de l’assassinat d’Ali Khamenei, el 28 de febrer. n
