Recurs davant del TSJM
La justícia denega a la Fundación Francisco Franco cautelaríssimes per paralitzar-ne la il·legalització
La sol·licitud es va formular en el marc del recurs interposat contra la resolució del Ministeri de Cultura que n'insta la il·legalització
Ángeles Vázquez
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha rebutjat concedir mesures cautelaríssimes sol·licitades per la Fundació Nacional Francisco Franco per paralitzar de manera immediata el procediment administratiu que el Ministeri de Cultura està tramitant per sol·licitar judicialment la seva extinció.
Així consta en una interlocutòria, a la qual va tenir accés Europa Press, en què rebutja aquesta petició per no concórrer raons d'urgència. La sol·licitud es va formular en el marc del recurs interposat contra una resolució del Ministeri de Cultura que n'insta la il·legalització.
La fundació havia recorregut una resolució de la Sotssecretaria de Cultura del 16 de febrer de 2026 que inadmetia un recurs d'alçada presentat prèviament per l'entitat. Dins d'aquest procediment, el Ministeri de Cultura havia rebutjat la declaració com a testimonis de set historiadors i investigadors de part.
En la seva sol·licitud, la fundació demanava que el tribunal adoptés una mesura cautelar urgent sense escoltar prèviament l'altra part -el que es coneix com a mesura cautelaríssima- per suspendre els efectes de la resolució administrativa.
Tanmateix, el tribunal considera que no concorren circumstàncies d'especial urgència que justifiquin adoptar una mesura d'aquest tipus sense sentir abans l'Advocat de l'Estat, que representa el Ministeri de Cultura. Els magistrats recorden que les mesures cautelars d'aquest tipus només es poden acordar** quan hi ha un risc immediat** que la durada del procés causi perjudicis irreparables.
En aquest cas, la Sala entén que no existeix aquest risc, entre altres raons perquè el recurs es dirigeix contra una resolució de caràcter interlocutori i les qüestions plantejades es poden resoldre durant la tramitació normal del procediment.
Per això, el tribunal ha decidit denegar les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la fundació. No obstant això, la interlocutòria acorda obrir una peça separada de mesures cautelars per estudiar la sol·licitud pel procediment ordinari.
En aquest tràmit, l'Advocat de l'Estat disposarà d'un termini de deu dies per presentar al·legacions abans que el tribunal adopti una decisió definitiva sobre la possible suspensió.
Cultura va començar a prendre accions per a la seva extinció el 2024
La mesura se sol·licitava en el marc del recurs interposat contra la resolució del Ministeri de Cultura que n'insta l'extinció. El Ministeri de Cultura va començar a prendre accions legals per instar judicialment l'extinció de la FNFF el juny de 2024, a l'empara de la Llei de Memòria Democràtica i la llei de Fundacions.
La Fundació Franco ha al·legat la caducitat del procediment administratiu, la inexistència de pressupòsit legal habilitant per a l'extinció i la vulneració del dret de defensa.
En el seu recurs, al qual ha tingut accés aquesta agència, la fundació assegura que no empra cap expressió humiliant o vexatòria per a les víctimes del franquisme, sinó que interpreta el problema des d'una perspectiva diferent.
A més, nega fer apologia del franquisme que enalteixi el cop d'Estat o la dictadura ni els seus dirigents, ni que hi hagi menyspreu o incitació a l'odi o la violència.
La fundació reclama la suspensió del procediment i al·lega danys irreversibles com la seva pròpia extinció, un dany reputacional institucional i l'alteració irreversible de la situació jurídica de l'entitat.
