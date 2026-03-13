Unió de Pagesos protesta avui a Barcelona contra la pujada del gasoil
Denuncia que s’apugen els preus sobre un combustible emmagatzemat abans de la guerra
María Jesús Ibáñez
Quatre dies després de l’esclat de la guerra a l’Orient Mitjà, els agricultors espanyols ja van posar el crit al cel per denunciar que el preu del gasoil d’ús agrícola, el conegut com a gasoil B, havia pujat un 8% de manera sobtada. Ara, a punt de complir-se dues setmanes dels primers bombardejos sobre Teheran, el sector primari ha decidit sortir al carrer per denunciar el que, al seu entendre, està sent una operació especulativa de les empreses distribuïdores, que han col·locat el combustible que ells utilitzen per als treballs al camp a un preu mitjà ponderat d’1,458 euros per litre, un 22% més car que el 2 de març, segons dades del Geoportal del Ministeri per a Transició Ecològica.
Els productors agraris i ramaders sospiten que els estan aplicant uns preus més cars "sobre un carburant que ells ja tenien comprat i emmagatzemat des de fa temps, perquè no és possible que en tan pocs dies estiguin ja venent-nos un gasoil afectat pel bloqueig de l’estret d’Ormuz", es queixa un dels afectats.
Per dilluns, les organitzacions agràries han sigut citades al Ministeri d’Agricultura, juntament amb representants de les cooperatives del sector primari i la indústria agroalimentària, per tal d’"analitzar la situació actual i avaluar possibles mesures per mitigar l’impacte econòmic com a conseqüència del conflicte", segons van avançar fonts del departament que dirigeix el ministre Luis Planas. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta a Barcelona que tindrà lloc a les 11.30 hores davant de la seu de la delegació del Govern.
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- La cadena viral 'Tacos Galos' obrirà un nou establiment a Manresa
- Mig segle fent de les arrels a Manresa una (bona) excusa per al retrobament
- Necrològiques del 12 de març del 2026