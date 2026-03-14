Tensió global
La banda dels quatre
Netanyahu, Jared Kushner, Witkoff i Trump han posat el món en el projecte sionista demoníac del Gran Israel i han provocat el desastre de la guerra de l’Iran.
Ernesto Ekaizer
Segons assenyala una enquesta, la majoria dels potencials votants nord-americans (de 52 a 40) consideren que Donald Trump va iniciar la guerra contra l’Iran per desviar l’atenció de l’escàndol del seu amic, el pedòfil i extint Jeffrey Epstein, que està entelant la seva presidència i ha creat suspicàcies entre els seus seguidors del moviment MAGA (Fem Amèrica Gran Novament, en anglès). El resultat de l’enquesta és coherent amb la popularitat que ha adquirit, no sense cert humor, el nou nom en clau de l’operació bèl·lica. Al carrer, Fúria Èpica es transforma en operació Fúria Epstein. La creença que Trump intenta eliminar Epstein de les portades dels diaris declarant la guerra a l’Iran és sostinguda amb més fermesa, com era d’esperar, pels votants demòcrates. Però també per una quarta part dels republicans.
L’exanalista de la CIA Ray McGovern dramatitza el que va poder ser una de les nombroses visites que va fer Netanyahu a Trump durant els últims mesos. En l’imaginari popular, Netanyahu no té objeccions a portar la seva pròpia petita cartera de fotos i vídeos a Mar-a-Lago dient: "Oh, només vull recordar...". L’FBI pot bloquejar gran part d’això, però "el protegiré senyor president... llevat que no cooperi". McGovern assenyala: "Aquest és un enfocament propi de la màfia, ¿i Trump estaria per sobre d’això? No ho crec".
La banda dels quatre inclou Trump, el seu gendre Jared Kushner, Steve Witkoff i, és clar, Netanyahu. Witkoff és un empresari de la construcció amic personal de Trump, que actua com a emissari plenipotenciari, tant per a Ucraïna com per al Pròxim Orient.
Kushner i Witkoff són amics de Netanyahu i sionistes convençuts. I els que van baixar els polzes el 26 de febrer a Ginebra. Quan l’Iran va acceptar davant el mediador d’Oman, el ministre d’Exteriors omanita, un pacte per limitar l’enriquiment d’urani que seria supervisat per l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica de l’ONU (AIEA) i per monitors dels EUA.
Com l’atac per assassinar el líder suprem Ali Khamenei, el 28 de febrer, en una reunió prevista a Teheran –informació que Netanyahu va donar a Trump i la CIA va confirmar– Kushner i Witkoff –tafurs– van informar Trump que les negociacions havien fracassat. Però el ministre omanita, Sayyid Badr bin Hamad al-Busaidi, testimoni de càrrec, va dir que s’estava al davant d’un possible acord sense precedents. Però les seves afirmacions no van tenir gran repercussió als EUA. ¿Què defensava la banda dels quatre? Amb el pretext d’assassinar el líder suprem, iniciar la guerra de decapitació. Aquí et mato. Com a Veneçuela. Segrestar Maduro i llest.
Netanyahu estava preparat. Ja ho va esbossar el setembre del 2023 a l’ONU: la creació de l’anomenat Gran Israel. És a dir: l’annexió de Gaza i Cisjordània. El genocidi palestí a Gaza va tenir el suport primer de Joe Biden i més tard, ja sense complexos, de Trump. Però el Gran Israel –l’única nació amb armes nuclears de la regió– requeria desintegrar l’últim obstacle: l’Iran.
Era necessari fer el mateix que es va fer amb Síria, Líbia i el Iemen. Va ser el pla per assassinar Ali Khamenei el que va convèncer la banda i va precipitar la guerra.
L’11 de març, en un contacte telemàtic amb els seus col·legues del Grup dels Set, Trump els va tranquil·litzar: "L’Iran s’està a punt de rendir, però ningú sap qui és el líder. No hi ha ningú que pugui anunciar la rendició. M’he deslliurat d’aquest càncer que ens amenaçava". Dijous, Mojtaba Khamenei ja va avisar: "L’estret d’Ormuz continuarà tancat. Els països del Golf han de tancar les bases americanes, altrament els atacs continuaran...".
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat
- Descobreixen barberies a la Seu d'Urgell que servien com a dormitoris il·legals
- Sant Fruitós pagarà 422.000 euros a la residència per haver-li negat el canvi de tarifes
- «L’absentisme ens està generant molts problemes a tot el sector»
- Necrològiques del 13 de març del 2026