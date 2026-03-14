Cristians aterrits
Les comunitats cristianes a la regió tornen a sentir que estan en perill d’extinció a l’Iran, Síria, l’Iraq o Israel. En aquest país denuncien nous obstacles per part de les autoritats israelianes.
Irene Savio
Les comunitats cristianes del Pròxim Orient senten que estan en perill d’extinció. Homicidis de sacerdots i de fidels, desplaçaments forçosos, campanyes d’assetjament i atacs contra temples i estructures en la regió s’han multiplicat des de l’inici de la guerra que els Estats Units i Israel estan lliurant contra l’Iran. L’últim episodi de gravetat ha sigut l’assassinat del sacerdot maronita Pierre al-Rahi, mort dilluns en un atac israelià contra uns habitatges al Líban mentre intentava ajudar un ferit.
A Israel, grups cristians també han denunciat durant els últims dies nous obstacles per part de les autoritats israelianes, que sembla que fins i tot estan dificultant l’accés a ciutats amb presència cristiana. Tot això mentre continuen arribant avisos des d’altres països de la regió, com és el cas de l’Iran, Síria i l’Iraq.
El crit d’alarma més contundent arriba de l’organització Ajuda a l’Església Necessitada (ACN). En unes declaracions públiques, aquesta entitat reconeguda oficialment pel Vaticà alerta que "una nova espiral de violència podria empènyer comunitats ja fràgils més enllà del límit de la supervivència", segons afirma Regina Lynch, la seva presidenta executiva. Lynch expressa preocupació per la situació en territori palestí, tant Gaza com Cisjordània, i a l’Iran, Síria, el Líban i l’Iraq.
En aquest últim país, també ja en els darrers dies, habitatges que pertanyen a l’Església caldea, utilitzats per allotjar treballadors diocesans, estudiants i famílies desplaçades, es van veure afectats per "un presumpte atac amb drons" a Ankawa, a prop d’Irbil, va informar el bisbe local, Bashar Matti Warda. "Fa uns dies, míssils iranians van assolir bases militars nord-americanes a Irbil, que ara és la zona més perillosa per a nosaltres [...] Un dron va destruir també una capella junt amb un complex de monges", va confirmar un altre sacerdot de la zona, mossèn Ghazwan Baho, en declaracions a Avvenire.
En aquest marc, Baho reconeix que en la comunitat local "hi ha por, sí". Però, "en aquest moment, el principal temor és que hi deixi d’haver un lloc on els cristians puguin viure amb seguretat i que aquesta nova incertesa els empenyi a abandonar definitivament l’Iraq". La guerra, afegeix Fadi Issa, representant internacional de l’ACN al nord del país, ha reactivat "el record del desplaçament forçós del 2014 i pot fer que moltes persones es tornin a plantejar emigrar".
Pressió de colons israelians
Al Líban, també en la mira d’Israel, la situació continua sent volàtil. En concret, d’acord amb l’ACN, milers de persones ja pateixen el desplaçament forçós al sud del país, entre ells, nombrosos cristians. L’organització també ha informat de la mort d’almenys una altra persona d’aquesta religió des de l’inici de l’operació conjunta d’Israel i els EUA: Sami Ghafari, de 70 anys, va morir mentre era al jardí de casa al poble d’Aalma el Chaab, una localitat cristiana pròxima a la frontera amb Israel.
A Sidó, la tercera ciutat més gran del Líban, el bisbe grecomelquita Elie Haddad ho resumeix així: "Els míssils sobrevolen els nostres caps". En el mateix to, el bisbe maronita de Baalbek Deir al-Ahmar, Hanna Rahme, va informar que famílies musulmanes i cristianes de Baalbek han tornat a fugir i demanar ajuda; moltes són les mateixes ja afectades pel conflicte anterior entre el Líban i Israel, el 2024.
"Els colons [israelians] s’estan aprofitant de la guerra per portar a terme noves violències a Cisjordània", afirma en aquest sentit el mitjà catòlic AsiaNews, al citar també el testimoni del rector llatí Bashar Fawadleh.
