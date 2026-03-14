Tensió global
Cuerpo apunta rebaixes fiscals en la llum i en descarta ara per ara en els aliments
El ministre d’Economia preveu mesures per limitar l’efecte de la pujada dels carburants
May Mariño
El Govern ultima el pla anticrisi per pal·liar les conseqüències de la guerra amb un ull posat a la UE i un altre en els grups parlamentaris, per garantir el suport del Congrés. Respecte al contingut, el ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, va avançar ahir la disposició de l’Executiu a aprovar ara rebaixes fiscals en l’electricitat, que se sumarien als de combustibles per a sectors com el transport o l’agricultura. Va rebutjar, però, ara com ara que les rebaixes fiscals esmentades es puguin estendre a l’alimentació. En la mateixa línia, la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, va confirmar que es preveu la baixada de l’IVA en l’electricitat.
En vista de l’anàlisi de com han funcionat les mesures aplicades en la crisi econòmica anterior per la invasió russa d’Ucraïna, el titular d’Economia també va descartar que es torni a aprovar la rebaixa de 20 cèntims en els preus de la benzina i el dièsel. De manera paral·lela a l’estudi de les mesures que conformaran el pla antiinflació, el Govern ha reforçat la vigilància dels últims dies, amb una anàlisi diària de la fixació de preus a totes aquestes estacions de servei per evitar que hi hagi "cap situació anòmala", segons va detallar Cuerpo en una entrevista a RNE, recollida per Servimedia.
Repunt previsible
El titular d’Economia va augurar un repunt de la inflació al març –després de confirmar-se avui que al febrer es va mantenir en el 2,3%–, perquè la guerra contra l’Iran ha impactat en el preu dels carburants a Espanya, en particular en el gasoil, tot i que de moment no s’ha contagiat als preus de l’alimentació. "Hi haurà mesures per limitar l’efecte de la pujada dels carburants a les butxaques", va assenyalar.
Aquesta protecció davant la pujada dels carburants formarà part del paquet de mesures urgents que el Govern preveu aprovar la setmana vinent, tot i que Cuerpo va dir que encara "no sap el dia" que s’emportarà el decret llei.
