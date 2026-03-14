Dubtes sobre la relació Trump-Putin
La mesura, que permetrà a Rússia ingressar 150 milions de dòlars
diaris addicionals, segons el ‘Financial Times’, no tindrà cap efecte
en l’oferta de cru que impulsi els preus a la baixa. I torna a suscitar comentaris sobre el vincle entre tots dos líders mundials.
Marc Marginedas
Vladímir Putin i les seves intencions de continuar la guerra a Ucraïna emergeixen com els grans beneficiats de la decisió del president Trump d’alleujar les sancions petrolieres a Rússia. En un moment en què l’economia russa començava a sentir el pes de les represàlies econòmiques per la invasió d’Ucraïna, les arques públiques del Kremlin rebran un flux financer addicional que el president Volodímir Zelenski ha comptabilitzat en "10.000 milions de dòlars". A banda de les conseqüències econòmiques, la mesura ha tornat a posar en evidència la influència que exerceix el líder del Kremlin sobre el magnat novaiorquès, tenint en compte el fet que es produeix després d’haver mantingut tots dos una conversa telefònica.
"Un desastre absolut en tots els nivells", va descriure a la xarxa X el financer William Browder, un dels principals opositors de Putin i impulsor de l’anomenada llei Magnitsky, que introdueix càstigs extraterritorials als funcionaris russos implicats en una estafa a gran escala que va tenir lloc la dècada passada a Rússia i que va segar la vida del seu advocat, Serguei Magnitski. Browder es feia ressò d’una valoració, difosa pel Financial Times, que estipula en 150 milions de dòlars diaris els ingressos extra que rebrà l’Estat rus, una xifra que es convertirà en 5.000 milions a finals de mes.
L’activista, així mateix, considera que la mesura que ha adoptat Trump en cap cas no tindrà un efecte beneficiós pel que fa a l’oferta de cru, fet que impulsaria els preus a la baixa. "Els xinesos, els indis i els turcs compraven el petroli rus i desafiaven les sancions; l’únic efecte d’aquest moviment és que permet a Putin vendre el seu petroli a un preu superior", va afirmar.
De la mateixa opinió és Janis Juge, economista del Centre Alemany per a Assumptes Internacionals i de Seguretat, que afirma que l’alleujament de sancions no va tenir ahir cap efecte en els preus. "Rússia no pot produir més petroli del que ha extret els últims mesos. En conseqüència no hi haurà cap més oferta addicional... l’efecte en els mercats serà mínim però Rússia rebrà milers de milions, una vegada el límit del preu s’ha eliminat", va resumir.
Als EUA, la decisió de Trump ha tornat a suscitar dubtes i comentaris maliciosos sobre la veritable naturalesa de les relacions entre tots dos mandataris, en particular després de saber-se que Rússia proporcionava informació d’intel·ligència a l’Iran per atacar tropes nord-americanes i occidentals. Trump, que va parlar per telèfon amb Putin dilluns sobre les sancions, no ha concedit gaire importància a la col·laboració militar entre l’Iran i Rússia en la seva confrontació armada amb els EUA i Israel. "Ells ho fan, nosaltres també", es va limitar a reconèixer, amb referència a l’ajuda que la intel·ligència dels EUA presta a Ucraïna. Entre la premsa i l’oposició demòcrata, les crítiques als EUA són generalitzades.
