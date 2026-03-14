Tensió global
Els EUA aixequen el veto al petroli rus per frenar l’escalada dels preus
Macron i Merz titllen d’"error" l’aixecament de sancions al Kremlin i assenyalen que no està justificat
Zelenski, molt crític, denuncia que la mesura enforteix Moscou i no ajuda a la pau a Ucraïna
Monique Zamora Vigneault
La Casa Blanca ha relaxat el veto al cru rus. El Departament del Tresor dels EUA va donar llum verda ahir a les compres de petroli rus que ja estan en trànsit al mar fins a l’11 d’abril, una mesura temporal amb què busca contenir l’espiral alcista de preus per la guerra al Pròxim Orient. Washington aixeca les restriccions vigents des de l’esclat de la guerra d’Ucraïna el 2022 amb la nova política, que va rebre ahir el rebuig de diversos líders mundials, entre ells el francès Emmanuel Macron, l’alemany Friedrich Merz i el canadenc Mark Carney, que la van qualificar d’"error".
Aquesta nova estratègia de l’Administració Trump per calmar els mercats es va produir a penes hores després que el nou líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, anunciés que mantindrà el tancament de l’estret d’Ormuz, la via marítima que dona pas a una cinquena part del cru que consumeix el món. Aquestes amenaces des de l’Iran van augmentar el nerviosisme al llarg de la jornada borsària de dijous, amb un rebot en els preus de l’energia de fins al 10%. A més, l’avanç de la cotització del petroli es produeix malgrat la històrica decisió de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), que va acordar alliberar 400 milions de barrils de les seves reserves estratègiques dimecres passat.
El secretari del Tresor, Scott Bessent, va assenyalar que les noves mesures temporals tenen per objectiu "augmentar l’abast del subministrament existent", a través d’una publicació a la xarxa social X. "Aquesta mesura, dissenyada específicament i de curta durada, només s’aplica al petroli que ja es troba en trànsit i no proporcionarà un benefici financer significatiu al Govern rus, que obté la major part dels seus ingressos energètics dels impostos que grava en el punt d’extracció", va explicar Bessent.
El llindar dels 100 dòlars
A més, aquesta última autorització s’afegeix també al permís concedit la setmana passada a l’Índia per accedir durant 30 dies al petroli rus encallat al mar, una mesura que ara s’estén a la resta del mercat. Aquesta exempció temporal alliberarà un total de nou milions de barrils de cru rus, així com 310.000 tones de productes refinats, segons estimacions de Bloomberg. A tall de comparació, l’estret d’Ormuz, un punt estratègic que dona accés a la major part del petroli del Golf, proveeix el mercat amb al voltant de 20 milions de barrils de petroli al dia.
Durant els últims dies, Washington ha pres una sèrie de mesures per refredar els preus del petroli i els combustibles, que han superat el llindar dels 100 dòlars per barril en diverses ocasions després dels seus atacs contra l’Iran. La nova política no ha aconseguit contenir el repunt dels preus. El barril de brent i el seu homòleg nord-americà, el West Texas Intermediate (WTI), van seguir els seus avanços de manera constant ahir després de registrar guanys de doble dígit dijous. El brent va marcar els 101 dòlars.
"Els Estats Units són amb diferència el productor de petroli més important del món, així que, quan pugen els preus del petroli, guanyem molts diners", va assenyalar en paral·lel, a la seva xarxa, Truth Social, el president dels EUA, Donald Trump.
Per la seva banda, el francès Macron va rebre al palau de l’Elisi el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va mostrar preocupació per què el conflicte d’Ucraïna hagi quedat eclipsat pel de l’Orient Mitjà. El president francès va insistir ahir que "la situació no justifica de cap manera l’aixecament de sancions" contra Rússia, i es va mostrar taxatiu davant la idea que Moscou pugui pensar en una treva econòmica per la guerra de l’Iran. "El context d’augment dels preus del petroli no hauria de portar-nos en absolut a revisar la nostra política de sancions cap a Rússia; aquesta és la postura que ha mantingut el G-7, i òbviament és la postura de França i d’Europa", va assenyalar després de l’anunci de Washington. Macron va tornar a reiterar el seu suport a Ucraïna mentre Zelenski era una mica més crític amb la postura dels EUA sobre les sancions al petroli rus. Va criticar que això enforteix Moscou i "no contribueix a la pau" a Ucraïna.
Des de la base aèria noruega de Bardufoss, el canceller alemany va expressar la seva "sorpresa" per la decisió dels EUA, que va qualificar d’"error" . "En el marc del G-7 havíem parlat de la qüestió amb el president dels EUA. Hi havia una clara posició en contra per part de sis membres del grup. Aquest matí ens hem trobat amb aquesta decisió del Govern nord-americà, que ens sembla equivocada", va afirmar Merz.
En el mateix sentit es van pronunciar el primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, i el seu homòleg canadenc, Mark Carney, en una compareixença conjunta amb Merz després de visitar les maniobres de l’OTAN Cold Response.
