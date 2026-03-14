Festa del 95è aniversari d’ERC
Junqueras demana recolzament a partits, empresaris i agents socials per garantir que Catalunya recapti l’IRPF: «No ens deixeu sols»
El líder republicà assegura que és el seu «deure» bloquejar els pressupostos per garantir que la Generalitat pugui gestionar aquest impost: «Si la presó no m’ha rendit, tampoc ho farà cap pressió»
ERC busca aprofitar el seu 95è aniversari per reforçar el relat que s’adapta als canvis: «Sempre hi som»
Illa dona per feta la continuïtat del seu Govern malgrat no tenir tancat l’acord de pressupostos i demana «temps i paciència»
Gisela Boada
ERC ha celebrat aquest dissabte 95 anys d’història d’un partit de tradició democràtica que ha viscut el millor i el pitjor d’aquest últim segle a Catalunya. A l’Estació del Nord de Barcelona, a pocs metres de l’Arc de Triomf i a escassa distància del Parlament, el seu actual president, Oriol Junqueras, ha pronunciat un discurs apel·lant a la memòria de les sigles, rememorant els «difícils episodis» que han travessat ERC i la societat catalana i exigint als presents que no deixin espai per a la «desesperança». «Qualsevol temps passat va ser més difícil que l’actual», ha etzibat des d’un escenari davant centenars de militants.
Els republicans es troben aquests dies en un pols amb el Govern per desencallar els pressupostos de la Generalitat. ERC exigeix garanties perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF i el PSC afirma que aquesta qüestió ja està assegurada en acords passats i que, per tant, ja han complert. «No volem córrer el risc que se’ns escapi de les mans», ha declarat Junqueras en el seu discurs, per justificar la necessitat que els socialistes facin un gest que blindi aquest compromís. També en aquest punt ha demanat ajuda als agents socials i econòmics del país, així com a la resta de partits democràtics, perquè pressionin en favor d’aconseguir l’IPRF. «És per millorar la vida de tots els catalans», ha apuntat.
«No diem res nou i, sovint, està bé no dir res nou si això que diem és el millor que podem dir», ha afegit. El missatge de fons, tot i que una mica rocambolesc en la seva formulació, és clar: ERC no s’ha mogut gens ni mica en la seva condició per donar els seus vots als comptes públics, però tampoc ha detallat quina és la maniobra concreta que esperen per donar per bo el compromís del PSC. Qualsevol habilitació de la Generalitat perquè recapti l’IRPF ha de passar per modificar diverses lleis al Congrés, una cosa per a la qual es necessita la majoria que va fer president Pedro Sánchez i que, al seu torn, resulta materialment impossible amb el calendari actual. La primera prova de foc dels pressupostos serà divendres que ve. Aquell dia el Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per diversos partits –també Esquerra– i, en cas que no hi hagi un acord previ, els vots d’ERC serviran per tombar la proposta.
Queden sis dies perquè el Govern aconsegueixi atraure els republicans i esquivar aquesta primera votació, guanyant temps fins a la tramitació final, prevista –si se supera el primer tràmit– per a finals d’abril. La negociació avança contra rellotge, però Junqueras ha transmès als seus militants calma i fermesa: «Estem acostumats a gestionar pressions de tot tipus; si la presó no m’ha rendit, tampoc em rendirà cap pressió», ha afirmat el dirigent republicà, empresonat més de tres anys pel seu paper en el referèndum de l’1 d’octubre, episodi pel qual continua inhabilitat i que li impedeix presentar-se a unes eleccions.
El seu argument és que ERC ha d’actuar amb responsabilitat en un moment que considera decisiu per a Catalunya, atesa la dependència de Salvador Illa dels seus socis d’investidura –també els Comuns–. «Volem pressupostos, però també volem la recaptació de l’IRPF perquè és important [...] sabem que és difícil perquè molt sovint no ens acompanyen tant com voldríem, però el país ho necessita», ha assenyalat Junqueras. Després d’aquesta afirmació, el president d’ERC ha fet una crida a «agents socials i econòmics» i als «partits de tradició democràtica» perquè ajudin el seu partit a arrencar la garantia de l’IRPF. «Ens hi juguem molt, no ens deixeu sols».
«És legítim que els demanem ajuda. ¿Per què haurien de deixar-nos sols en la defensa d’aquestes qüestions si sempre que ens han necessitat hem estat al seu costat?», s’ha preguntat Junqueras. Els republicans consideren que en aquests dies clau de negociació patronals, sindicats, organitzacions i fins i tot altres partits polítics haurien de pressionar Illa perquè segelli el seu compromís, ja que, segons el seu parer, un nou model de finançament seria beneficiós per a tothom. «Tot el que proposem és legítim i volem que ens acompanyin i que lluitin amb nosaltres», ha insistit. En cas contrari, ha conclòs, ho faran sols. «Si ens deixen sols, continuarem lluitant pel nostre país i, si fa falta, anirem a presó, com hem anat moltes altres vegades».
