Guerra al Pròxim Orient
Els EUA ataquen l’estratègica illa petroliera iraniana de Kharg i una milícia proiraniana a Bagdad
L’escalada a la regió continua i, ara, el Govern nord-americà ha bombardejat aquesta illa en la que és la quinzena jornada de guerra
¿Per què el tancament de l’estret d’Ormuz no afecta l’economia de l’Iran? La clau és l’illa de Kharg
Andrea López-Tomàs
Els Estats Units van més enllà en la seva guerra contra l’Iran. Aquesta nit els bombardejos nord-americans han arribar a l’illa de Kharg, clau per al petroli del país persa. Així compleix el president Donald Trump l’amenaça que va fer d’atacar la seva infraestructura petroliera si l’Iran bloquejava l’estret d’Ormuz. «Fa uns instants, sota les meves ordres, el Comando Central dels Estats Units ha executat un dels bombardejos més poderosos de la història de l’Orient Mitjà, i ha aniquilat per complet tots els objectius militars a la joia de la corona de l’Iran, l’illa de Kharg», ha anunciat a Truth Social aquest divendres a la nit. A més, Washington també ha bombardejat el cor de Bagdad, matant tres milicians pro iranians.
Situada a uns 34 quilòmetres de la costa iraniana, aquesta illa és el principal punt de trànsit per a gairebé totes les exportacions de petroli del país. És el punt de càrrega de cru per a vaixells petroliers i concentra la principal terminal petroliera del país. Els experts ja alertaven que un atac contra ella acabaria amb tota la capacitat iraniana d’exportar petroli durant mesos o fins i tot anys, posant Teheran en un enorme compromís. Des de l’inici de la guerra, que aquest dissabte compleix dues setmanes, ni Tel-Aviv ni Washington havien arribat a aquest lloc estratègic clau. Les seves funcions durant aquests 14 dies van continuar intactes i allà era com si la brutal ofensiva conjunta nord-americana-israeliana, que ja ha causat més de 1.400 víctimes mortals, no hagués arribat.
No ataca instal·lacions petrolieres
Trump ha precisat que els seus atacs han evitat arribar a instal·lacions petrolieres. Aquest és un punt clau no només de l’economia iraniana, sinó també del sector energètic mundial. «He decidit NO destruir la infraestructura petroliera de l’illa; no obstant, si l’Iran, o qualsevol altre país interfereix amb el pas lliure i segur dels barcos per l’estret d’Ormuz, reconsideraré immediatament aquesta decisió», ha afegit el mandatari nord-americà. «L’Iran no té capacitat de defensar res que vulguem atacar. ¡No hi ha res que pugui fer!», ha dit. Al seu torn, ha tornat a defensar que mai permetrà que Teheran tingui armes nuclears i ha animat les forces iranianes que entreguin les armes.
«La situació a l’Iran va molt bé; avui hem aconseguit molts èxits importants», ha dit Trump aquest divendres mentre abordava l’Air Force One. «Tenim la situació sota control; veurem què passa en els estrets, continuen intentant sabotejar el seu propi país i l’Orient Mitjà», ha afegit. Fa dies que els sectors de l’ala dura de la seva administració li exigien més agressivitat amb les instal·lacions petroleres del règim dels aiatol·làs. Les personalitats més intransigents contra l’Iran han instat Trump a prendre el control de l’illa i de les exportacions petrolieres iranianes, de manera similar a les mesures adoptades a Veneçuela a principis d’aquest any. Fins i tot el líder de l’oposició israeliana, Yair Lapid, va defensar aquesta mesura.
Resposta de l’Iran
Per la seva banda, l’Exèrcit iranià ha respost a les amenaces de Trump amb més amenaces, assegurant que destruirà la infraestructura petroliera, econòmica i energètica relacionada amb els Estats Units a la regió per complet si es produeix una agressió contra les seves pròpies instal·lacions energètiques. «Si es produeix un atac contra la infraestructura petroliera, econòmica i energètica de la República Islàmica de l’Iran, com ja hem advertit, tota la infraestructura petroliera, econòmica i energètica pertanyent a les companyies petroleres de la regió que tinguin accions nord-americanes o cooperin amb els Estats Units serà destruïda i convertida en un munt de cendres», ha declarat un portaveu del Quarter General Central de Jatam al-Anbia.
Al seu torn, la violència nord-americana ha arribat al cor de Bagdad. Al centre de la capital iraquiana, un bombardeig ha matat tres milicians proiranians de la unitat de míssils de les Forces de Mobilització Popular, també conegut com a Multitud Popular. L’atac contra un edifici que allotjava una caserna d’aquesta milícia proiraniana ha causat danys materials a la vivenda i a cases pròximes. «Convertir les llars i carrerons de civils innocents en escenaris d’operacions militars és un crim consumat, l’objectiu del qual és doblegar la seva voluntat i terroritzar la població», ha declarat el Comando d’Operacions Conjuntes de les Forces Armades iraquianes, sota la direcció del qual estan integrades les Forces de Mobilització Popular, en un comunicat.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Eduard Sallent, excap dels Mossos d'Esquadra, ja té nova feina al sector privat