Reconeixement internacional
La simplificació digital de la Generalitat de Catalunya guanya un dels premis de disseny més importants del món
El pla de reforma de l’administració pública adoptat pel Govern de Salvador Illa, que ha modernitzat fins a 170 tràmits, és premiat pels iF DESIGN AWARD
Carles Planas Bou
La innovació digital de la Generalitat de Catalunya continua acumulant premis. El Govern ha sigut guardonat aquesta setmana amb l’iF DESIGN AWARD, un dels reconeixements més prestigiosos del món en el camp del disseny. I ho ha fet gràcies al programa de simplificació dels tràmits amb l’administració pública, una reforma accelerada després de l’arribada al poder de Salvador Illa.
Els iF DESIGN AWARD són uns premis internacionals que des del 1953 reconeixen el millor disseny de productes i serveis. L’agilitació administrativa adoptada per la Generalitat ha sigut premiada com la millor del 2025 en àmbit mundial, una fita que consolida aquesta aposta del Govern català.
Amb el programa Catgirem, el Govern català ha impulsat fins a 170 redissenys de tràmits amb l’administració pública de tots els departaments. Aquests canvis han permès digitalitzar tràmits tan variats com la inscripció a cursos de català, la sol·licitud del carnet de família nombrosa o monoparental o la petició d’ajuts per al desplegament de plaques solars.
La iniciativa conclou el pròxim juny. No obstant, la bona acollida d’aquests canvis fa que el Govern es plantegi una renovació per prosseguir amb la modernització dels serveis públics. «La Generalitat té més de 2.000 tràmits i només podem abordar-los de manera iterativa amb eines tecnològiques», explica Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, en una videotrucada amb EL PERIÓDICO. «El premi valida la nostra metodologia per redissenyar els tràmits i projecta la nostra feina per inspirar altres administracions públiques».
Quatre premis
Amb iF DESIGN AWARD ja són tres els premis que la Generalitat ha rebut per la seva innovació digital. Els altres dos van ser atorgats el febrer passat en el marc del XVI Congrés CNIS, que va reconèixer el servei català de videoatenció al públic amb el Premi Cuidar des del Públic i el perfil que unifica els tràmits dels ciutadans amb el Premi Serveis Públics que Connecten. A més, segons ha pogut saber aquest diari, el 17 de març l’administració catalana també serà reconeguda per la seva transparència en l’adopció de processos d’IA.
