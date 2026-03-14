Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin

La Generalitat promet mobilitzar recursos, però esperarà la UE i el Govern de Sánchez

Junts, PP i CUP critiquen l’Executiu per acudir sense propostes a la cimera amb els partits

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau (2i), el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (c), la consellera d'Economia, Alícia Romero (2d), el conseller d'Acció Exterior i UE, Jaume Duch (i), i el secretari general d'Empresa i Treball, Pol Gibert (d), durant un cim de partits, en el Palau de la Generalitat, a 13 de març de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya). / David Zorrakino / Europa Press

Sara González

Barcelona

El president Salvador Illa va presidir ahir una cimera al Palau de la Generalitat amb els partits catalans per obtenir propostes per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra al Pròxim Orient. Com que la incertesa sobre quant durarà el conflicte dificulta la concreció de la resposta i el seu cost, el Govern no ha presentat encara la bateria de mesures a Catalunya, fet que li ha criticat una part de l’oposició, i esperarà fins a la reunió del Consell Europeu i l’escut social que activi el Govern de Pedro Sánchez. L’objectiu: protegir empreses, sector primari, treballadors i famílies de la pujada de preus provocada per l’escalada bèl·lica.

Aleshores ja sabrà si el seu marge d’actuació es dona o no en un context de negociació de pressupostos, que afronten divendres que ve al Parlament el tràmit clau per determinar si hi ha marge per a l’aprovació amb ERC i Comuns. "Mobilitzarem tots els recursos que calgui el temps que calgui", va defensar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que va concloure que, una vegada escoltats els grups, els sindicats i les patronals, un grup de treball específic i estable s’encarregarà del disseny de les ajudes. Durant la seva intervenció va esquivar parlar de l’estira-i-arronsa amb ERC pels comptes i es va limitar a defensar que cal generar "certesa".

Sense Vox ni Aliança

El fet que l’Executiu acudís a la cita sense propostes concretes va molestar alguns grups com ara Junts, el PP i la CUP, mentre que Vox i Aliança Catalana van rebutjar acudir-hi. "En sortim com hi hem entrat, sense cap mesura concreta del Govern", va lamentar el portaveu dels populars, Juan Fernández, després que els postconvergents diguessin estar "sorpresos" per aquest fet i titllessin Illa d’"absent". En canvi, els Comuns van defensar que es tractava d’una primera "presa de contacte" i van avalar l’estratègia del Govern d’esperar les mesures que dimarts prengui el Consell de Ministres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
