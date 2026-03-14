La Generalitat promet mobilitzar recursos, però esperarà la UE i el Govern de Sánchez
Junts, PP i CUP critiquen l’Executiu per acudir sense propostes a la cimera amb els partits
Sara González
El president Salvador Illa va presidir ahir una cimera al Palau de la Generalitat amb els partits catalans per obtenir propostes per fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la guerra al Pròxim Orient. Com que la incertesa sobre quant durarà el conflicte dificulta la concreció de la resposta i el seu cost, el Govern no ha presentat encara la bateria de mesures a Catalunya, fet que li ha criticat una part de l’oposició, i esperarà fins a la reunió del Consell Europeu i l’escut social que activi el Govern de Pedro Sánchez. L’objectiu: protegir empreses, sector primari, treballadors i famílies de la pujada de preus provocada per l’escalada bèl·lica.
Aleshores ja sabrà si el seu marge d’actuació es dona o no en un context de negociació de pressupostos, que afronten divendres que ve al Parlament el tràmit clau per determinar si hi ha marge per a l’aprovació amb ERC i Comuns. "Mobilitzarem tots els recursos que calgui el temps que calgui", va defensar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que va concloure que, una vegada escoltats els grups, els sindicats i les patronals, un grup de treball específic i estable s’encarregarà del disseny de les ajudes. Durant la seva intervenció va esquivar parlar de l’estira-i-arronsa amb ERC pels comptes i es va limitar a defensar que cal generar "certesa".
Sense Vox ni Aliança
El fet que l’Executiu acudís a la cita sense propostes concretes va molestar alguns grups com ara Junts, el PP i la CUP, mentre que Vox i Aliança Catalana van rebutjar acudir-hi. "En sortim com hi hem entrat, sense cap mesura concreta del Govern", va lamentar el portaveu dels populars, Juan Fernández, després que els postconvergents diguessin estar "sorpresos" per aquest fet i titllessin Illa d’"absent". En canvi, els Comuns van defensar que es tractava d’una primera "presa de contacte" i van avalar l’estratègia del Govern d’esperar les mesures que dimarts prengui el Consell de Ministres.
