IU i Podem competeixen per l’únic escó autonòmic en disputa
Els morats se situen en els sondejos com a damnificats de la ruptura de l’espai, tot i que la fragmentació també és territorial
Ana Cabanillas
Només un grapat d’escons queden fora del domini dels tres grans partits en les eleccions de demà a Castella i Lleó. El PP, el PSOE i Vox copen més de 70 escons dels 82 del Parlament regional, i les forces minoritàries pugnen per una cadira en la pròxima legislatura. En aquests marges polítics, la fragmentació no només és ideològica; també és territorial. En aquests casos, no obstant, és més fàcil l’obtenció de representació al concentrar el vot a determinades circumscripcions.
L’esquerra alternativa d’IU-Sumar i Podem afronta en campanya les conseqüències del seu divorci i litiga per mantenir l’únic escó, fruit de la coalició de la legislatura passada. En la legislació anterior, la coalició Podem-IU va aconseguir un diputat a les Corts, Pablo Fernández, de Podem, amb un 5%. Ara, la divisió del vot penalitza les dues parts.
En aquesta ocasió, tots els sondejos apunten que el partit d’Irene Montero serà el més perjudicat i quedarà fora de la cambra, i perdrà representació en un territori més, després d’haver desaparegut ja de la majoria de parlaments autonòmics; tots a excepció d’Extremadura, Múrcia, Navarra i Astúries, encara que en els dos últims casos els seus diputats han trencat amb la direcció.
Podem ha afrontat en aquesta campanya la primera renovació del seu candidat des de la irrupció del partit el 2015, quan va entrar a les Corts Fernández, que dona el relleu a Miguel Ángel Llamas, un candidat nou desconegut. En les últimes setmanes, el discurs dels morats ha consistit a qüestionar l’estratègia de Pedro Sánchez, posant en dubte el seu no a la guerra i exigint mesures concretes.
En la candidatura IU-Sumar, batejada En Comú, hi ha expectatives d’aconseguir l’escó per Valladolid que la coalició va tenir fa quatre anys. "Hem anat de menys a més", assenyalen. Aspiren també a aconseguir el segon per la capital. Un dels eixos de la seva campanya ha consistit a treure múscul d’arrelament territorial.
Regionalistes
Mentre les esquerres pugnen per les restes, les formacions regionals tenen assegurada la seva presència a les Cortes, sense lligams nacionals. Unió del Poble Lleonés (UPL) és la força amb més projecció. La seva defensa de la regió lleonesa, que inclou Salamanca, Lleó, Zamora, li va valer el 2022 per obtenir tres escons, que ara es podrien ampliar a quatre, segons diverses enquestes. No preveu resistir així Sòria Ja. Les enquestes pronostiquen que perdrà almenys un dels tres escons que ara té.
