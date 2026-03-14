L’Iran atribueix a una milícia de l’Iraq haver abatut un avió cisterna dels EUA
La Casa Blanca confirma la mort dels sis tripulants, però assegura que "no es va deure a foc hostil ni a foc amic"
Adrià Rocha Cutiller
Tota la tripulació, sis soldats nord-americans, ha mort aquest divendres de matinada després de la caiguda d'un avió cisterna nord-americana KC-135, que operava dins de l'espai aeri iraquià. Aquests aparells són utilitzats per l'Exèrcit nord-americà per proveir-se de combustible a caces i bombarders mentre estan en l'aire.
"Les circumstàncies de l'incident estan sota investigació. No obstant, la pèrdua de l'avió no es va produir per foc amic ni per foc enemic", ha declarat aquest divendres al matí el comando central dels EUA i ha reiterat posteriorment el cap d'Estat Major nord-americà, en general Dan Caine. L'Iran, no obstant, ha assegurat que les Unitats de Mobilització Popular (UMP) iraquianes han sigut les responsables de la "demolició" de l'avió. "Hem disparat contra l'aparell en defensa de la sobirania i l'espai aeri del nostre país", han declarat les UMP.
Aquest grup, firmi aliat de l'Iran, forma part del conegut —i ara delmat— Eix de la Resistència, un grup de milícies afins, finançades i comandades per Teheran a tot Pròxim Orient. En aquest grup estan Hamàs i el Gihad Islàmic a Gaza, Hezbol·là al Líban, els houthis al Iemen, les UMP a l'Iraq i, abans, el govern de Bashar al-Assad a Síria.
Les UMP, en l'actualitat, suposen un Estat a l'ombra dins de l'Iraq, amb un imperi econòmic darrere, i han aconseguit tant poder en els últims anys que el Govern de Bagdad ni pot ni busca parar-los: ara les UMP tenen les seves pròpies brigades dins de l'Exèrcit regular iraquià, a part de les seves pròpies formacions polítiques al Parlament.
Mor un soldat francès
Durant els últims dies d’ofensiva dels EUA i Israel contra l’Iran, la República Islàmica ha multiplicat els atacs contra els seus països veïns al golf Pèrsic. Va ser en un atac a Irbil (Iraq), on ahir va morir un militar francès. "Aquest atac contra les nostres forces que participen en la lluita contra Estat Islàmic des del 2015 és inacceptable. La seva presència a l’Iraq s’emmarca estrictament en la lluita contra el terrorisme. La guerra a l’Iran no justifica tals atacs", va condemnar a través de les xarxes socials el president de França, Emmanuel Macron. En l’atac també van resultar ferits sis soldats francesos més, informa Leticia Fuentes.
