Tensió global
L’OTAN intercepta un tercer míssil iranià a l’espai turc
El projectil activa les alarmes antiaèries de la ciutat d’Adana, prop d’una base militar
Adrià Rocha Cutiller
L'OTAN ha interceptat aquest divendres per la matinada un tercer míssil balístic llançat per l'Iran contra Turquia, segons ha confirmat el Ministeri de Defensa turc en un comunicat. Una munició balística llançada des de l'Iran va entrar a l'espai aeri turc i va ser abatuda per forces de l'OTAN desplegades en el Mediterrani oriental. "Una munició balística llançada des de l'Iran ha entrat a l'espai aeri turc i ha sigut enderrocada per forces de l'OTAN desplegades en el Mediterrani oriental. Estem prenent decididament totes les mesures necessàries contra qualsevol amenaça. Estem realitzant consultes amb el país en qüestió per clarificar tots els aspectes de l'incident", ha declarat el Ministeri de Defensa turc.
Aquest míssil és el tercer que resulta interceptat en territori turc, amb els dos primers ocorreguts dijous de la setmana passada i aquest mateix dimarts. En les dues ocasions, Turquia —que s'ha intentat fins ara mantenir al marge de la guerra entre l'Iran, Israel i els EUA— s'ha queixat amargament davant Teheran pels llançaments i ha promès que "prendrà qualsevol mesura per protegir la seva seguretat nacional", però no ha respost als atacs ni es preveu que ho faci. "La nostra prioritat més gran ara mateix és allunyar al nostre país el màxim possible d'aquest incendi", ha assegurat el president turc, Recep Tayyip Erdogan, aquesta setmana. Ankara, de fet, és un dels pocs països del Pròxim Orient que ha mantingut les comunicacions obertes tant amb Teheran com amb Washington. Erdogan ha buscat durant les dues últimes setmanes aconseguir un alto el foc que de moment sembla impossible.
Sistemes de defensa espanyols
El projectil de la matinada d'aquest divendres ha sigut interceptat a pocs quilòmetres de la base militar d'Incirlik, utilitzada per Turquia i l'OTAN i els sistemes de defensa antiaèria del qual Patriot són espanyols. La base es troba als afores de la ciutat d'Adana, de més de dos milions d'habitants, i les alarmes antiaèries dels quals s'han disparat davant l'arribada del míssil. "L'OTAN es manté alerta i ferma en la defensa de tots els aliats", ha dit la portaveu de l'organització, Allison Hart.
L'Iran, fins ara, ha negat haver llançat els esmentats atacs, i ha arribat a assegurar que el responsable podria ser Israel, qui estaria realitzant "atacs de falsa bandera" contra Turquia. Els radars de l'OTAN, no obstant, són capaços de seguir els míssils llançats segons després que siguin disparats. L'OTAN —i la mateixa Turquia— han apuntat sempre contra l'Iran com l'única responsable. "No llancem res contra Turquia. La República Islàmica està a punt per establir un equip tècnic conjunt que investigui aquests casos per resoldre qualsevol ambigüitat. La República Islàmica de l'Iran respecta la integritat territorial i la sobirania nacional de la República de Turquia", va indicar ahir l'ambaixada iraniana a Ankara.
Fonts de seguretat dins del Govern turc van assegurar al diari Hüriyet que la petició de Turquia de calma cap a totes les parts "no significa una tolerància infinita" ."Hem enviat un missatge clar a Teheran per tal que identifiqui els responsables i prengui les precaucions oportunes. Turquia respondrà quan ho cregui oportú", va dir aquesta font a Hüriyet.
