Kharg

Una petita illa salva les exportacions iranianes

Adrià Rocha Cutiller

Istanbul

El líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei ho va anunciar dijous, en el seu primer discurs a la nació: "L’Iran mantindrà tancat l’estret d’Ormuz", per on passa prop del 20% del comerç de cru mundial. Des de l’inici de la guerra, el país persa ha castigat almenys 16 embarcacions a la regió, mentre, per descomptat, ha bombardejat diàriament els països de l’entorn clau en el trànsit i producció de petroli al golf Pèrsic. Però no s’ha aturat pas tot el trànsit per Ormuz. L’Iran ha permès el pas de vaixells de països amics, com ara l’Índia, i ha mantingut constants les exportacions de petroli.

El motiu del manteniment de les exportacions perses és que, evidentment, l’Iran no ataca les seves pròpies embarcacions però, també, una petita illa –territori iranià– pocs quilòmetres a l’est de Bahrain. És l’illa de Kharg, a través de la qual l’Iran exporta prop del 90% del seu cru. Un atac contra l’illa posaria fi a tota la capacitat iraniana d’exportar petroli durant mesos o fins i tot anys, segons els experts, i posaria en una enorme dificultat Teheran. A més, una inhabilitació de l’illa limitaria encara més les quantitats de cru disponibles en el mercat.

