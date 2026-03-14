Poc alleujament per a un mercat desbocat
La cotització es manté al voltant dels 100 dòlars per barril malgrat l’anunci d’injeccions extres de cru, sobre les que hi ha dubtes respecte al seu impacte immediat.
David Page
Les grans economies s’estan movent per injectar petroli extra als mercats. D’una banda, la trentena de països integrats en l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) van pactar l’alliberament més gran de reserves estratègiques de petroli de la història, amb una injecció extra de 400 milions de barrils. De l’altra, la Casa Blanca va anunciar l’aixecament parcial de les sancions a Rússia i permetrà durant un mes la compra de cru i altres productes petrolífers russos.
Després de l’anunci de les mesures extraordinàries, el barril de Brent (de referència a Europa) continua al voltant dels 100 dòlars, i el West Texas (l’estàndard dels Estats Units), dels 95 dòlars. ¿Per què no s’han registrat grans caigudes dels preus? Perquè els mercats dubten que les mesures tinguin un impacte suficient i immediat per apaivagar les pors d’una escassetat de cru per l’aturada de les exportacions des del Golf.
"Si l’estret d’Ormuz no es reobre almenys parcialment ben aviat, la interrupció del subministrament mundial de petroli serà tan gran que no es podrà compensar de manera viable per altres mitjans", afirma Jon Butcher, economista sènior d’Aberdeen Investments. "Tot i que l’alliberament de reserves donarà cert alleujament al mercat físic del petroli, cal suposar que això ja estigui incorporat en gran manera en els preus. En qualsevol cas, no compensa la pèrdua de subministrament si l’estret es manté pràcticament tancat".
Per l’estret d’Ormuz es transportaven gairebé 20 milions de barrils de petroli cada dia. Així que els 400 milions de barrils que els països de l’AIE pretenen alliberar de les seves reserves estratègiques cobririen en el millor dels casos 20 dies del subministrament que surt del Golf. I, a més, aquesta descàrrega de reserves no és immediata, es pot prolongar diversos mesos, i la seva efectivitat depèn tant del ritme en el qual s’alliberi el petroli com del destí final al qual arribi (que hauria de ser especialment els països asiàtics, els que més depenen del cru de l’Orient Mitjà).
El cru rus
Moscou xifra el volum de petroli carregat en vaixells, que es podrà beneficiar de l’aixecament de sancions per part de Washington, en 100 milions de barrils, que se subministrarien durant un mes. Les vendes suposaran una injecció milionària per al Kremlin, però, no, un alleujament determinant per a un mercat tan tensionat.
"Fins i tot si els oleoductes de l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units desviessin uns set milions de barrils diaris i un alliberament coordinat d’emergència d’existències [de l’AIE] afegís quatre milions de barrils diaris, encara s’interrompria el subministrament d’entre quatre i cinc milions de barrils diaris", assenyala Manuel Pinto, analista d’XTB. "Si comptabilitzem les retallades de producció de l’Iraq i l’atac d’instal·lacions en altres països, podem veure que les mesures poden no ser suficients per mantenir el preu del petroli controlat".
