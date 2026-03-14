Camí de les urnes
El PP i Vox, abocats a un inevitable pacte després del xoc en campanya
L’hostilitat entre els populars i els ultradretans després de la ruptura com a socis fa dos anys a Castella i Lleó es manté, malgrat que tot indica que si volen governar s’hauran d’entendre
El PSOE espera que el seu candidat a la Junta li doni un respir després de les clatellades a Extremadura i Aragó
VERÓNICA DE CASTRO
I s’ha acabat. Després de dues intenses setmanes, en què els presidenciables i els caps de llista (això s’ha de reconèixer) no han parat, els partits han tancat una campanya en la qual s’han sentit propostes, però també retrets. La política nacional ha estat planant sobre actes i mítings, però sens dubte la melodia que ha definit la música d’aquests dies ha sigut el creixement de Vox i el paper que jugarà en la governabilitat i en la composició de la futura Junta de Castella i Lleó... i dels governs d’Aragó i Extremadura.
La campanya començava marcada per l’hostilitat entre els populars i Vox després de la seva ruptura fa dos anys com a socis de Govern, i l’ambient no s’ha relaxat. Més aviat al revés. Aquest ressentiment per la relació fallida segueix present entre pulla i pulla. Mentre Santiago Abascal recorda que el PP el va enganyar i insisteix que Vox no és el seu "cotxe escombra", Alberto Núñez Feijóo acusa la ultradreta d’"haver fugit" quan havia de governar i que el patriotisme "li va gros".
"Trampes i estafes"
Abascal també critica el PP perquè no ha tingut mai inconvenient, diu, a pactar "amb tothom", però lamenta que quan arriba el moment de fer-ho amb Vox, "de cop i volta sorgeixen tots els obstacles, tots els problemes, totes les trampes i tota mena d’estafes". L’encreuament d’acusacions té la seva cosa, perquè entre crítiques i retrets, en el fons tots dos saben que estan abocats a entendre’s perquè el més probable és que no podran viure separats després de diumenge.
El presidenciable popular, Alfonso Fernández Mañueco, assegura que Génova no interferirà en les negociacions amb Vox a Castella i Lleó, però la resta no es creu aquesta afirmació. Carlos Martínez, candidat pel PSOE, ha dit en més d’una ocasió que Mañueco "ha posat preu a la comunitat des de Madrid"; mentrestant, des de Vox insisteixen que, si el PP vol el seu suport per governar, haurà de pactar "mesura a mesura".
Però més enllà de la relació d’amor-odi que hi ha entre el PP i Vox, hi ha una altra fitxa en el tauler electoral: el PSOE, que espera que Martínez aconsegueixi donar-li un petit respir després dels mals resultats de Pilar Alegría a Aragó i de Miguel Ángel Gallardo a Extremadura.
En aquest joc a tres bandes, el PP, el PSOE i Vox s’han disputat el protagonisme durant la campanya electoral arreu de Castella i Lleó amb desenes d’actes, però no es pot dir el mateix de tots els candidats. No els han faltat suports nacionals, a Mañueco i a Martínez, però ells han sigut en tot moment les cares visibles dels seus projectes. En canvi, el candidat de Vox a la Presidència, Carlos Pollán, ha viscut a l’ombra del seu líder nacional. Abascal "s’ha traslladat" aquestes últimes dues setmanes a Castella i Lleó i ha sigut qui ha acaparat tota l’atenció, relegant el seu candidat a una segona fila. Pollán és l’únic que apareix al cartell electoral amb el seu líder nacional.
Respecte als altres partits que podrien acabar obtenint una representació a les Corts, durant aquests 15 dies de campanya, Per Àvila, Sòria Ja i Unió del Poble Lleonès (UPL) s’han deixat sentir a les seves respectives províncies, però pràcticament sense "sobrepassar fronteres".
Pel que fa a la presència dels partits que hi ha a l’esquerra del PSOE, ha sigut mínima, sobretot en el cas de Podem (que va arribar a tenir 10 escons a les Corts castellanolleoneses cap al 2015). Un indicador més que, igual com a Aragó, la formació perdrà l’únic procurador que manté, i que podria caure en IU-Sumar.
De propostes i projectes no en falten en els programes electorals dels diferents partits (excepte a S’ha Acabat la Festa, que va copiar el programa electoral d’Aragó i va començar a repartir-lo a Zamora sense ni tan sols preocupar-se de canviar el nom d’aquesta comunitat pel de Castella i Lleó), però no tots "les venen" igual. El PP ha centrat el seu discurs en "les certeses" derivades del treball que han desenvolupat en aquesta última legislatura a la comunitat a tots els nivells: serveis socials, silver economy, indústria... Mañueco ha protagonitzat, a més, "grans titulars" amb promeses com la d’"impostos zero" en el medi rural, la creació de 8.000 llocs de treball de base tecnològica o ajudes per al gimnàs i per pagar el carnet de conduir els joves. Abans que la campanya comencés ja va anunciar també que el primer any d’universitat serà gratis si torna a ser president. I entre proposta i proposta, no han faltat missatges constants contra el Govern central perquè Castella i Lleó, assenyala Mañueco, continuarà sent "terra lliure de sanchisme".
L’empremta dels incendis
El PSOE tampoc s’ha quedat enrere criticant la gestió dels populars. Quant a les seves principals propostes, un dels missatges que ha llançat Martínez és el de "els 30 minuts contra l’èxode rural", prometent que no hi haurà cap municipi de la comunitat que no disposi d’educació o de sanitat a un màxim de mitja hora de distància. Ha defensat els serveis públics després de "40 anys d’apatia i declivi" i ha insistit que la comunitat "necessita un canvi". A més, mentre Mañueco no ha fet referències en els seus actes de campanya als incendis forestals que van assolar Zamora durant l’estiu passat, Martínez sí que ha proposat la creació de polítiques actives de prevenció.
Vox ha deixat patent el seu rebuig de les polítiques mediambientals, la immigració o el feminisme. Aposta per donar "solucions als problemes reals com la inseguretat als carrers" o a "la inviabilitat de les explotacions del camp com a conseqüència de les polítiques verdes i del fanatisme climàtic". Tot això sense explicitar què farien si governessin.
Ja només queda esperar a veure si les llavors plantades donen el fruit esperat. I, al que li toqui, posar fil a l’agulla per negociar (o no) i governar (o tampoc).
