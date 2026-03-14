Vox confia a aconseguir el 20% de l’electorat de la comunitat

Abascal ha repetit l’estratègia feta servir en altres territoris i ha sigut el protagonista gairebé únic de la campanya

Juan García-Gallardo i Santiago Abascal. L’objectiu del líder de Vox és augmentar la representació del seu partit, en aquest cas en les Corts de Castella i Lleó, i fer-se imprescindible perquè el PP mantingui un dels seus feus autonòmics.

Mariano Alonso Freire

Valladolid

Santiago Abascal ha tornat a fer servir la mateixa estratègia que a Extremadura i a l’Aragó. L’objectiu del líder de Vox és augmentar la representació del seu partit, en aquest cas en les Corts de Castella i Lleó, i fer-se imprescindible perquè el PP mantingui un dels seus feus autonòmics. Tot i que el primer és més difícil ara, perquè ja el 2022 l’extrema dreta va obtenir un 17% dels vots, un resultat que va permetre a Juan García-Gallardo convertir-se en el primer vicepresident autonòmic de la formació en tota la seva història.

Per això, Abascal ha tornat a fer servir l’estratègia de territori, territori i territori. O dit de manera més clara: instal·lar-se a la comunitat autònoma en campanya ja des de la precampanya i no sortir-ne tret de causa de força major, per exemple una sessió de control al Govern al Congrés en què li toqui pregunta a Pedro Sánchez. El líder de Vox ha portat a terme, com sempre, diversos actes al dia, ha recorregut molts quilòmetres i ha atès els mitjans de comunicació tots els dies.

En una comunitat on el sector primari és tan important, i on no és infreqüent creuar-se amb tractors per la carretera, Abascal ha explotat la seva oposició sense matisos a l’acord de Mercosur. Ho ha fet, com des de fa mesos, davant la "tebiesa" en la matèria que li retreu al PP.

S’ha Acabat la Festa, clau

Abascal veu possible arribar al 20% del vot, una cota que encara se li resisteix, i que per exemple a l’Aragó, en les eleccions del 8 de febrer passat, hagués pogut estar a l’abast de la mà de no haver-s’hi presentat S’ha Acabat la Festa (SALF), la plataforma de l’agitador ultra Alvise Pérez, que a punt va estar d’obtenir representació amb gairebé el 3% dels vots. SALF no s’havia presentat al desembre a les eleccions a Extremadura, però ara sí que es presenta a Castella i Lleó, i el que pugui restar de vots a Vox serà una de les claus del recompte electoral de demà.

Tot i que Abascal ha tornat a ser el protagonista gairebé únic de la campanya, en aquesta ocasió el candidat autonòmic, Carlos Pollán, president de les Corts en l’última legislatura, ha tingut més pes que en altres territoris.

Com en la resta d’autonomies, una de les incògnites a partir de dilluns és saber si Abascal pensa en ell com a vicepresident d’un altre govern d’Alfonso Fernández Mañueco, o si per contra prefereix completar la legislatura nacional sense entrar en els governs, evitant així el desgast que això pot comportar.

