Washington afirma que Khamenei està "possiblement desfigurat"
Idoya Noain
Pete Hegseth, el secretari de Defensa del Govern de Donald Trump, va assegurar ahir en roda de premsa que els EUA saben que Mojtaba Khamenei, el nou líder suprem de l'Iran, "està ferit i possiblement desfigurat".
"Treu un comunicat ahir, un de feble, però no hi havia veu, no hi havia vídeo. Era un comunicat escrit", va remarcar. "L’Iran té abundants càmeres i enregistradores de veu. ¿Per què un comunicat escrit? Crec que saben per què", va declarar. "El seu pare està mort, està espantat, està ferit, està fugint i li falta legitimitat", va dir també Hegseth, que va assegurar que els líders iranians "s’oculten, acovardits" i va afegir: "És el que fan les rates".
El secretari de Defensa parlava en la cinquena roda de premsa al Pentàgon des que Trump va llançar en coordinació amb Israel la guerra i va oferir les últimes dades de la contesa juntament amb el general Dan Caine, cap d'Estat Major. L'antic presentador de Fox News ho va fer, un altre cop, amb un to triomfalista i bel·licós, amb el qual va atacar part de la premsa generalista per una cobertura del conflicte que denuncia que no reflecteix els èxits militars dels EUA. Hegseth va assegurar que les forces nord-americanes i israelianes van arribar a 15.000 objectius iranians. Ell i Caine van detallar que el volum de míssils llançats per Teheran va caure un 90% des de l'inici de la contesa i el dels drons es va reduir un 95%. Tots dos van prometre que ahir seria el "dia d'atacs més intensos" per part dels EUA.
L’estret d’Ormuz
Hegseth i Caine van parlar de l'estret d'Ormuz, punt estratègic per al comerç mundial marítim de cru que l'Iran ha aconseguit pràcticament tancar, que colpeja l'economia, el comerç i els mercats globals, sacsejant el preu del cru. El secretari de Defensa va negar que els EUA no planifiquessin res per a la possibilitat d'aquest tancament. "Estem lidiant amb això i no hi ha necessitat de preocupar-se sobre això", va assegurar.
