La xifra d'espanyols que han sortit dels països afectats per la guerra de l'Iran s'enfila fins als 8.400
Exteriors diu que es tracta de la "major evacuació" realitzada pel Ministeri
ACN - Redacció
Madrid
La xifra d'espanyols que han sortit dels països afectats per la guerra de l'Iran s'enfila fins als 8.400. Fonts del Ministeri d'Exteriors apunten que es tracta de la "major evacuació" que ha fet mai el ministeri. Aquest mateix dissabte prop de 500 persones han sortit dels Emirats Àrabs Units (en quatre vols comercials) i de Qatar, en un altre vol. Des de Kuwait, on l'aeroport està tancat indefinidament, entre aquest divendres i dissabte han sortit per carretera deu espanyols en direcció l'Aràbia Saudita, des d'on s'espera que puguin volar cap a Espanya.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís