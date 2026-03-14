En clau europea
Xoc de preus, descontentament polític
L’exempció temporal, fins a l’11 d’abril, allibera uns 9 milions de barrils de cru
La pujada del gas, la llum i el petroli es traduirà en nous avenços de la ultradreta en les eleccions previstes als Vint-i-set.
Eliseo Oliveras
L’augment del preu del gas, l’electricitat i el petroli a causa de la guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran s’ha traslladat immediatament a les llars, a les empreses i a tota l’activitat econòmica de la Unió Europea (UE), tot i que no hi hagi problemes de subministrament a Europa. Això accentuarà el ja profund descontentament social existent a la UE amb conseqüències polítiques a llarg termini.
L’ús de 400 milions de barrils de petroli de les reserves acordat per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) no va impedir que el barril de Brent tornés a pujar per sobre dels 100 dòlars. La mesura pot ser insuficient si es prolonga el bloqueig de l’estret d’Ormuz, per on s’exportaven 15 milions de barrils diaris de cru, ja que l’ús d’aquestes reserves i la producció addicional en altres zones encara deixaran sense cobrir el 70% del dèficit produït per la guerra, apunta l’economista Olivier Blanchard. El preu de la gasolina i el gasoil ja ha superat els 2 euros el litre a França, Alemanya, els Països Baixos i Finlàndia.
Amb les reserves de gas molt baixes a la UE (29% de mitjana, 56% a Espanya) i la supressió del 20% de les exportacions mundials per la guerra al Golf, el preu del gas a la UE, malgrat que no té problemes de proveïment, es manté al voltant dels 50 euros el megawatt/hora (MWh) i el preu majorista de la llum ha assolit màxims superiors als 200 euros el MWh a l’Europa occidental.
La pujada del 20% del preu dels fertilitzants en una setmana i l’alça dels carburants i l’electricitat encariran els aliments i agreujaran el malestar agrari. L’augment del preu del gas i l’electricitat suposa un nou cop a la indústria europea, ja sotmesa a ajustos i tensions: la indústria alemanya, per exemple, planeja suprimir 150.000 llocs de treball el 2026, que se sumen als 250.000 suprimits del 2019 al 2025.
Aquest nou xoc de preus i les seves seqüeles econòmiques accentuaran el descontentament social i polític a la UE i es traduiran en nous vots de càstig contra els partits polítics governants i tradicionals i en nous avenços de la ultradreta en les eleccions previstes als Vint-i-set.
Els sondejos indiquen que la principal preocupació dels ciutadans a l’anar a votar és el cost de la vida. Els treballadors i la classe mitjana pateixen un creixent empobriment a causa del fort encariment acumulat en els últims anys pel cost de l’habitatge, dels aliments i dels productes i serveis bàsics, molt superior a la inflació mitjana, en un entorn de serveis públics cada vegada més deficitaris i d’inseguretat.
Pitjor nivell de vida
L’últim Eurobaròmetre del Parlament Europeu va assenyalar al febrer que el cost de la vida és la principal preocupació, seguida de l’ocupació i l’economia. El sondeig també va revelar que un percentatge elevat d’europeus creuen que el seu nivell de vida empitjorarà, especialment a França (45%) i Bèlgica i Eslovàquia (40%), amb una mitjana europea del 28%. Només el 16% creuen que la seva situació millorarà. El sondeig IPSOS de cara a les eleccions municipals franceses del 15 i el 22 de març també indica que la principal preocupació dels votants és la pèrdua de poder de compra, seguida de les deficiències del sistema sanitari.
El descontentament per la desigualtat i el cost de la vida després de l’inici de la guerra a Ucraïna va generar un vot de protesta que va donar un fort impuls a la ultradreta. Ara governa Itàlia, Hongria i la República Txeca, presideix Polònia, és la força política més votada a França i Àustria i la segona a Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, Suècia i Portugal.
En les eleccions de l’estat alemany occidental de Baden-Württemberg del 8 de març passat, l’ultra Alternativa per a Alemanya (AfD) va doblar vots fins al 18,8%, mentre que els democristians i socialdemòcrates de la coalició del canceller alemany, Friedrich Merz, van ser derrotats pels Verds. A Espanya, Vox també ha doblat el nombre de vots en els recents comicis d’Extremadura i Aragó.
La ultradreta s’ha convertit en el principal receptor de vots obrers i de la classe mitjana modesta a la UE. L’esquerra, per contra, té dificultats per capitalitzar el descontentament social a la majoria de països des que va deixar de prioritzar la lluita contra la desigualtat i va passar a centrar-se en la diversitat, el relativisme cultural, les identitats de gènere i fins i tot a defensar l’islamisme, malgrat que busca soscavar les llibertats, els valors i la cultura europees.
