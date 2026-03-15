Tensió global
400 euros més al mes en benzina
Els petits negocis denuncien que l’escalada bèl·lica ja té afectacions en la seva activitat i reclamen al Govern més ajudes per fer-se càrrec de les despeses imprevistes.
Gabriel Ubieto
Antonio Deus té una petita empresa de transport. Diu que cada matí es lleva a tres quarts de cinc de la matinada, es posa al volant d’una de les seves quatre furgonetes –la resta se les emporten assalariats– i passa onze hores repartint. "Hi ha dies que no puc parar ni a anar al bany", afirma. Opera amb els marges tan justos que qualsevol imprevist, com una avaria en un vehicle, el pot deixar setmanes sense més ingressos que els necessaris per cobrir costos. I la guerra de l’Iran és més que un "imprevist".
"Quan Rússia va envair Ucraïna vaig passar dos mesos treballant de franc. La pujada dels preus de la benzina se’m va menjar tot el benefici", recorda. Ara, després de dues setmanes des que els Estats Units i Israel van començar a bombardejar l’Iran, ja ha vist com el preu dels carburants se li ha tornat a enfilar. Els combustibles han tingut encariments rècord. De mitjana, el gasoil s’ha enfilat un 14% i la benzina, gairebé un 8%. "Omplir el dipòsit de cada furgoneta avui em costa 400 euros més al mes per furgoneta del que em costava fa uns dies. Acabaré treballant per al de la benzinera", tem.
Els economistes anticipen que l’escalada de preus de l’energia tindrà a mitjà termini un efecte disparador de la inflació per al conjunt de l’economia. Però autònoms com per exemple Deus, que es dedica a transportar material d’oficina i peces d’automòbil, no han hagut d’esperar-se a aquests "efectes de segona ronda" per notar l’impacte a la butxaca.
"Fa 15 anys que els clients no m’actualitzen les tarifes i cada vegada em costa més cobrir costos. És una ruïna i cada cert temps he de demanar un crèdit per anar traient el cap", afirma.
Organitzacions d’autònoms com ara CTAC han alertat que l’escalada dels preus "té un impacte directe en el dia a dia de milers d’autònoms i repercuteix directament en la viabilitat de molts petits negocis, ja que sovint els professionals no poden traslladar l’augment del combustible al preu final dels seus serveis o als seus productes".
Menys turistes
En l’empresa d’autocars Soler i Sauret han vist com en el termini d’una setmana se’ls ha enfilat el pressupost en benzina un 30% i el 40% de les seves reserves per a tours turístics s’han anul·lat. "Estem molt amoïnats. El primer que mirem cada matí són les novetats de la guerra", assenyala Gemma Soler, copropietària, juntament amb el seu germà, d’aquesta companyia situada a Sant Feliu de Llobregat i amb una plantilla de 35 empleats. Cada any gasten 400.000 litres de gasoil per alimentar els seus 20 autobusos, que es dediquen sobretot al transport escolar i a viatges turístics, i una pujada del preu dels carburants els afecta molt.
"Una part del nostre negoci el fem amb turistes que venen d’Àsia a visitar Barcelona. Amb la cancel·lació de molts vols des de Dubai o Doha ens han cancel·lat molts viatges", explica Soler. De moment aguanten tarifes, a expenses de com evoluciona tot i afligits per la "màxima incertesa" d’un conflicte en què el president de la potència que l’ha desencadenat no aclareix ni els motius que el van iniciar ni la durada que estima que tindrà. "Una setmana la podem aguantar així, més no", avança.
A la patronal Pimec han reclamat abaixar temporalment els impostos als carburants, agilitzar la devolució mensual de l’impost sobre els hidrocarburs, garantir l’aplicació de les clàusules d’indexació als contractes de transport i reequilibrar els contractes de concessió dels serveis de transport públic afectats, entre d’altres.
