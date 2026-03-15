Pròxim judici
Ábalos i Koldo demanen al TC que el Suprem accepti les seves proves
Cristina Gallardo
El Tribunal Suprem ha fixat el 7 d’abril l’inici del judici contra l’exministre José Luis Ábalos, qui va ser el seu assessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama pel pelotazo de més de 16 milions d’euros, més altres compensacions com els endolls per a Jésica Rodríguez, que presumptament haurien obtingut gràcies a l’adjudicació a l’empresa Soluciones de Gestión de la compra de mascaretes per a Transports i altres administracions.
Tot i la imminència del judici, les defenses de l’exdiputat i el seu assessor no volen arribar a aquesta data sense haver disparat un últim cartutx, dirigit a evitar la vista al Suprem. Aquest moviment processal comporta recórrer davant el Tribunal Constitucional la decisió del Suprem de no acceptar cap de les proves que han presentat en descàrrec seu. A més, ha deixat de ser competent per jutjar-los perquè cap dels encausats té condició d’aforat.
Per això fonts de les defenses presentaran la setmana vinent recursos de nul·litat contra la interlocutòria del 4 de febrer que va resoldre sobre les qüestions prèvies al judici. Aquest recurs de nul·litat és de mer tràmit –no espera ningú que el tribunal variï la posició inicial–, però al rebutjar-se s’obre la porta perquè puguin acudir en empara davant l’òrgan presidit per Cándido Conde-Pumpido. Ja preparen aquest recurs, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO.
El temps corre en contra seu, atès que queden molt pocs dies per a l’inici de la vista oral. Per això les defenses tenen previst presentar aquest incident de nul·litat a principis d’aquesta setmana, amb l’esperança que pugui ser resolt amb prou temps per poder acudir al Constitucional i demanar mesures cautelars que arribin abans del judici. El tribunal que jutjarà el cas Koldo va rebutjar totes les qüestions preliminars plantejades per les defenses i van aprovar la compareixença en el judici total de 75 testimonis.
