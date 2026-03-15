L’aliança amb els Estats Units passa factura a les països del Golf
La reconciliació entre l’Iran i l’Aràbia Saudita obre un nou escenari al Pròxim Orient
Andrea López-Tomàs
Fins i tot el president nord-americà Donald Trump ho va qualificar de «probablement la sorpresa més gran» de la guerra. L’onada d’atacs continuats contra els països del Consell de Cooperació del Golf (CCG) és una cosa inèdita. Des de l’inici de l’ofensiva conjunta israeliano-nord-americana, tots els països de la península Aràbiga, excepte el Iemen i Síria, han sigut atacats per drons iranians. L’Aràbia Saudita, Bahrain, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Oman, Kuwait, l’Iraq i Jordània han sigut objectiu de la violència venjativa de Teheran. Molts d’aquests països han defensat el seu dret a respondre a aquests atacs, però, més enllà de protegir-se i neutralitzar els projectils iranians que arriben al seu espai aeri, les monarquies del Golf continuen advocant per la diplomàcia.
La sorpresa ve perquè recentment hi havia hagut un acostament entre aquests països amb l’Iran. «En els últims anys, aquests estats àrabs han adoptat una política de diplomàcia, bàsicament d’acostament amb l’Iran, considerant que podrien aconseguir els seus objectius amb més èxit mitjançant el diàleg, en lloc de no tenir vincles i recolzar les polítiques nord-americanes de línia dura», afirma Michael Wahid Hanna, director del programa dels EUA de l’International Crisis Group, a aquest diari. «Sens dubte, si el resultat de tot això és que els iranians els ataquen, malgrat que no estiguin necessàriament involucrats directament en aquesta lluita, això afectarà el futur d’aquestes relacions», afegeix l’analista.
Bombardejos continuats
Pensar en el dia de demà per a aquestes monarquies conservadores és difícil, mentre continuen sent sotmeses als atacs diaris iranians. Els capdavanters sistemes de defensa aèria i de sirenes han evitat un elevat nombre de víctimes. A Kuwait, sis persones han mort i dotzenes han resultat ferides, igual que a Bahrain, on han perdut la vida dues persones. Als Emirats Àrabs Units, sis persones més han mort i 131 han estat ferides. A Oman, hi ha hagut tres morts i cinc ferits, i a l’Aràbia Saudita, dos morts i una dotzena de ferits. L’únic país que no ha registrat víctimes mortals ha sigut Qatar, tot i que sí que hi ha 16 persones que han resultat ferides.
Més enllà de l’impacte que l’agressió iraniana ha tingut sobre les vides humanes en aquests països del golf Pèrsic, els danys en infraestructures clau, com aeroports, ports o refineries, tindran conseqüències. Les repercussions econòmiques per a les monarquies ja es poden intuir. «Durant anys, els estats del Consell de Cooperació del Golf es van presentar com a refugis d’estabilitat i oportunitats per al talent i el capital, en contrast amb un context regional de conflicte polític i estancament econòmic», escriu Andrew Leber, l’investigador del Fons Carnegie per a la Pau Internacional. «Per molt interessada que sigui aquesta narrativa, serà més difícil de sostenir enmig d’escenes d’hotels incendiats i pànic per aeroports tancats», afegeix.
Relació pròxima amb Trump
Les monarquies del Golf eren conscients dels riscos que una escalada regional podria suposar per als seus països. Per això, van intentar advocar per la diplomàcia per endavant. Oman es va convertir en el principal mediador entre Teheran i Washington durant les converses que aquest últim va dinamitar al llançar l’operació conjunta amb Israel contra el país persa. Aquests monarques conservadors es van unir a la Junta de Pau impulsada per Trump i, prèviament, Qatar va agafar un rol destacat en la mediació de l’alto el foc a la Franja de Gaza. Des de l’inici del seu segon mandat, el president nord-americà va demostrar el seu interès a mantenir bones relacions amb aquests països. El seu primer viatge com a mandatari l’any passat va anar a l’Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats, on es va reunir amb cadascun dels seus líders. A Riad, va assistir a la cimera del CCG.
Ara aquesta proximitat amb Washington ha sigut la seva condemna en el moment més crític al Pròxim Orient de les últimes dècades, i aquesta relació que, al seu torn, ha demostrat ser molt desigual, també pot perillar. «El mal que està disposat i que és capaç de causar l’Iran a aquestes nacions, i la falta de prudència de l’Administració nord-americana, podrien influir en la perspectiva dels Estats àrabs sobre la seva relació fonamental amb el seu proveïdor de seguretat, Estats Units», afirma Hanna. «Si el seu proveïdor de seguretat és la font de la seva inestabilitat, potser no és un bon negoci» per a aquests països del golf Pèrsic, puntualitza des de Washington. «Sobretot si la guerra surt malament i comença a desestabilitzar la regió, els països de la regió hauran de reflexionar sobre la utilitat d’aquesta relació amb els Estats Units», conclou.
