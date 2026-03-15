Carlos Cuerpo, ministre d’Economia, Comerç i Empresa: "Mirem la fixació de preus de la benzina i el gasoil d’un en un"
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa (Badajoz, 1980) està en plena negociació per portar «com més aviat millor» i «amb el màxim consens» al Consell de Ministres un seguit de mesures que alleugin l’impacte de la guerra en l’economia. La lupa està en els preus de l’energia, però sobretot en la gran pujada dels preus de la benzina i del gasoil, dels quals adverteix que es fa una «vigilància reforçada, d’un en un», ara que pugen, però que també es farà quan toqui abaixar-los.
«S’ha de frenar l’increment del cost de l’energia amb mesures fiscals»
«Cal esperar que aquest mes la inflació quedi afectada de manera significativa»
«L’escut social prohibeix el tall de subministrament energètic als més vulnerables»
"No em veig com a president del Banc Central Europeu"
Juan Carlos Lozano
¿La setmana que ve hi haurà mesures concretes en el Consell de Ministres o això encara no està del tot clar?
Treballem de manera intensa a acabar l’aterratge d’aquestes mesures amb tot el rigor i la responsabilitat que exigeix el moment, amb un diàleg molt actiu que tenim amb els sectors involucrats i afectats en el marc del diàleg social, i també rebem les propostes dels grups parlamentaris. I ara es tracta de finalitzar el text i que pugui tenir el màxim consens possible per poder portar-lo com més aviat millor al Consell de Ministres.
Els grups amb què es veuen ¿què li traslladen?
Ens traslladen un missatge de tranquil·litat en primer lloc, perquè l’afectació dista molt de ser la que teníem en les primeres setmanes del conflicte d’Ucraïna. Veiem que l’afiliació com a gran indicador d’activitat es continua comportant bé en aquestes dues primeres setmanes de març. El principal repte que es presenta al davant és el de la pujada de preus en matèria energètica i allà és on, a més, ens demanen que centrem les mesures de suport a rendes. I amb una atenció especial als col·lectius que poden quedar més afectats, perquè el gasoil queda més afectat que no pas la benzina. Parlem en particular dels professionals, el camp, la pesca, el transport, la logística...
I en aquest marc de mesures energètiques i sectoritzades, ¿en què pensa el Govern?
Hem d’intentar aterrar la dinàmica del reial decret llei que portaria les mesures. Hi ha un primer apartat referit a mesures estructurals i m’agradaria començar per aquí perquè és important. Quan abans he dit que la situació en el dia d’avui dista de ser la d’Ucraïna, també és perquè cada vegada estem més preparats per enfrontar aquesta mena de xocs. Per exemple, amb l’aposta que ha fet Espanya per la transició verda, per les energies renovables i per l’electrificació de la nostra economia. El 2019, el 75% de les hores, del preu de la llum, estava determinat pel gas. El 2025 només és el 19% de les hores. Una part de les mesures aniran orientades a redoblar esforços en aquest àmbit de continuar incrementant l’aposta per l’electrificació i les energies renovables al nostre país. El segon àmbit, per descomptat, minimitzar aquest increment del cost de l’energia. Aquest apartat inclourà essencialment mesures fiscals. I el tercer àmbit, tindrem la protecció de les rendes davant la pujada dels preus dels carburants, que és on veiem en el dia d’avui l’impacte més gran. Ja tenim aquesta pujada de més de 40 cèntims en el gasoil de mitjana i més o menys la meitat en la benzina. Doncs bé, aquí és on també se centrarà una gran part de l’actuació de les mesures de protecció del govern amb una atenció especial, com he dit anteriorment, a pesca, al sector agrari i al sector del transport de distribució. Per exemple, el sector de la distribució i del transport és un sector importantíssim pels efectes, per l’arrossegament que pot tenir per a la resta de preus i la resta de sectors i la cistella de la compra en general. I després tindríem l’apartat relacionat amb l’escut social, en què entraran mesures que ja vam tenir presents en el cas d’Ucraïna, com ara la prohibició de tall de subministrament energètic als vulnerables.
Quan parla vostè de minimitzar l’increment del cost de l’energia, parla de mesures fiscals. ¿Quines?
Si m’ho permet, intentaré evitar entrar en les mesures concretes. Acabem de definir l’aterratge específic quant als instruments, però crec que per als ciutadans el que els importa és l’impacte, que siguem capaços de contenir aquests costos, que ho fem de la manera més eficaç possible, és a dir, minimitzant el cost per als contribuents, i que ho fem d’una manera àgil perquè això pugui arribar amb rapidesa.
¿Creuen que les empreses benzineres s’han aprofitat de la situació per apujar els preus amb més rapidesa?
No tenim ara per ara cap senyal que apunti en aquesta direcció. Jo al que tendiria i el que faig sempre és trencar una llança pels empresaris i el seu comportament. Encara més quan parlem d’una crisi que afecta la butxaca dels ciutadans a conseqüència de la guerra. Però, dit això, amb aquesta vigilància reforçada mirem d’un en els preus en la fixació a tots els establiments per identificar qualsevol comportament anòmal, no solament ara en la pujada, sinó que també tan aviat com s’estabilitzin i comencin a baixar els preus dels carburants.
¿Aquesta vigilància més gran podria donar lloc a unes noves sancions?
El que tenim ara mateix és una vigilància per assegurar-se del comportament competitiu en el mercat, que no hi hagi, com he dit, cap situació anòmala que doni lloc al fet que els consumidors puguin veure’s perjudicats.
¿Hi ha llindars que siguin decisius per adoptar mesures, com ara per exemple que la inflació arribi a un 3%?
A Ucraïna ja hi va haver alguna mesura que tenia uns llindars relatius a l’evolució de preus i aquests són elements que sempre entren en consideració. Dimecres vam tenir una reunió amb els principals analistes econòmics aquí a Espanya, i aquesta és una de les consideracions que van posar sobre la taula, però encara no hi ha cap decisió presa.
¿Fins a quin punt és sostenible la situació econòmica amb un petroli a 100 dòlars?
La clau aquí és la durada. Comparat amb la situació del 2022 de la guerra d’Ucraïna, a hores d’ara feia més d’una setmana que teníem preus per sobre, significativament per sobre, de 100 dòlars el barril. Com més s’allargui el conflicte, els impactes es faran més estructurals no solament per afectar els preus dels carburants, sinó que hi pot haver una afectació en la inflació i també un impacte en l’activitat.
¿Com veu la inflació a curt termini? ¿Es pot superar el 3%?
Tenim les dades de febrer, en què encara no hi havia hagut impacte d’aquest xoc, que s’han confirmat en el 2,3%. Cal esperar que al març la inflació quedi afectada per la pujada dels preus energètics sense cap dubte i d’una manera significativa.
¿El Govern mirarà d’aspirar a la presidència del BCE quan es negociï la successió de Christine Lagarde?
Ara ve la renovació de càrrecs molt importants en el Consell del Banc Central Europeu (BCE), com ara la presidència, el càrrec d’economista en cap... Són càrrecs d’una enorme rellevància i el que hem dit a Espanya és que volem tenir un rol important en la nova composició del Consell del BCE.
Una de les persones que té una oportunitat en aquesta carrera és Pablo Hernández de Cos, exgovernador del Banc d’Espanya, que han situat en l’òrbita del PP. ¿El Govern recolzaria De Cos per al BCE?
Pablo Hernández de Cos és un professional excel·lent, va fer una feina que crec que ha tingut el reconeixement unànime al capdavant del Banc d’Espanya, no solament un reconeixement domèstic sinó internacional, perquè de fet ara mateix lidera una de les principals institucions en matèria de bancs centrals, com és el Banc Internacional de Pagaments a Basilea. Per tant, no cal que jo ho digui, però també ho dic. Tenim un excel·lent professional espanyol al comandament d’una de les institucions més prestigioses al món i crec que la feina que ha fet al capdavant del Banc d’Espanya és una feina que no té un caire polític, ans al contrari.
L’última vegada que Espanya va presentar candidatura per a la presidència del BCE va ser fa 8 anys, quan Luis de Guindos va ser nomenat al final vicepresident. ¿Es veu com a president del BCE?
No.
Hi ha més noms, com ara Nadia Calviño, ¿oi?
En aquesta aposta que farem per tenir un rol rellevant en aquest nou consell, evidentment posarem sobre la taula un candidat o una candidata inapel·lable quant a la qualitat més gran possible, perquè això formarà part de l’aposta i de la capacitat que tinguem d’aconseguir aquesta influència. Tenim economistes, crec, entre els millors del món ara mateix. Vostè n’ha esmentats dos que, a més, estan reconeguts i amb presència en el lideratge de dues institucions molt rellevants a Europa, com ara la Nadia al BEI i en Pablo al BIS. Per tant, no serà el candidat o la falta de candidat o candidata un problema per a Espanya.
Hi ha un altre venciment ben aviat, que és el de la CNMC, i aquí com a ministre d’Economia li correspon proposar el candidat o candidata.
Aquí sí que m’agradaria també agrair la feina de Cani Fernández al capdavant de la CNMC i lloar-la perquè trobo que ha fet una feina excel·lent en un context i en un entorn enormement complex. A banda d’això, encara tenim temps per valorar la candidatura que proposarem al capdavant de la CNMC.
