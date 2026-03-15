Una investigació de
El CGPJ manté les diligències contra Peinado
Ricardo Conde Díez obre noves diligències contra el jutge per haver revelat, presumptament, una resolució a un digital referida a la petició de passaports de Cristina Álvarez i Begoña Gómez abans de traslladar-la a les parts.
Ernesto Ekaizer
El promotor de l’acció disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde Díez, s’ha vist obligat a reprendre la instrucció de dues denúncies contra el jutge Juan Carlos Peinado, titular del jutjat d’instrucció número 41 de Madrid, arran del rebuig de la seva proposta d’arxiu. A aquestes diligències informatives, del 2025, se n’hi afegeix ara una d’addicional presentada per Cristina Álvarez, assistent de Begoña Gómez, dona del president del Govern, per presumpta revelació d’informació a un mitjà digital abans del trasllat a les parts.
Les diligències informatives derivades d’una denúncia del ministre de Justícia, Félix Bolaños, han versat sobre una desconsideració greu en el tractament que li va dispensar el jutge durant la declaració que va prestar declaració com a testimoni en el cas de Begoña Gómez, el 16 d’abril del 2025, al Palau de la Moncloa. La declaració de Bolaños va estar marcada per la tensió i els retrets del magistrat al testimoni, que va acusar de contestar "amb evasives" i a qui va etzibar: "No sé a què obeeix que feu un somriure".
Després d’aquella declaració, el jutge Peinado va considerar que el ministre havia faltat a la veritat i va elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem en què demanava investigar el ministre per fals testimoni, a més de per un suposat delicte de malversació en la contractació de l’assessora. La Sala Segona del Tribunal Suprem, en ponència del president, Andrés Martínez Arrieta, va arxivar l’exposició raonada en un contundent escrit en què va retreure a Peinado l’"absoluta absència de qualsevol indici mínimament fundat o dotats de mínima versemblança de la participació" de Bolaños en aquests delictes. També va assenyalar que el jutge havia omès informació en l’exposició dels fets que s’havia pogut conèixer a través de l’informe de la Fiscalia del Suprem.
Les altres diligències són per no prorrogar dins del termini legalment requerit la investigació contra un alt càrrec de l’alcaldia de Madrid. Com que no compleix la normativa de renovar cada sis mesos les actuacions, el cas va haver de ser arxivat sense practicar-se diligències pendents. La investigació es va obrir el 2023 arran d’una denúncia de Podem contra el gerent dels autobusos de l’Ajuntament de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, per suposadament adjudicar a dit i amb sobrepreu un contracte OK Diario per organitzar una jornada sobre mobilitat sostenible.
El promotor de l’acció disciplinària és l’encarregat de portar a terme la instrucció de les diligències i comunicar a la Comissió Permanent del CGPJ una proposta. Una vegada que aquestes diligències descriuen infraccions, la Comissió Disciplinària tramita, jutja i sanciona les infraccions disciplinàries greus i molt greus comeses per jutges i magistrats. En les dues diligències informatives, el promotor, Ricardo Conde, considera que les expressions del jutge Peinado respecte al testimoni Bolaños no van ser despectives, d’una banda, i sobre l’arxiu de les diligències en el cas de l’Ajuntament de Madrid assenyala que es tracta d’una incidència jurisdiccional, és a dir, és un fet dins de la instrucció, la potestat de la qual és del jutge.
Filtració
Les noves diligències informatives arran de la denúncia de Cristina Álvarez es basen en un escrit elevat al jutge Peinado pel lletrat de l’assistenta, José María de Pablo. El que en el cas del llavors fiscal general de l’Estat era la filtració d’un correu, en aquest és una providència (resolució) del jutjat referida a la petició de passaports de Cristina Álvarez i Begoña Gómez. El digital OK Diario va publicar a les 05:46 de la matinada del 13 de gener una notícia amb el títol "Begoña i la seva assessora desafien Peinado: es neguen a lliurar els passaports i el jutge demana ajuda a la Policia".
En el primer paràgraf de la notícia, s’assenyalava: "El jutge Peinado demana a la unitat adscrita de la policia judicial que les investigades Begoña Gómez i la seva assessora Cristina Álvarez donin el passaport requerit i que es neguen a lliurar. Així ho sol·licita en una providència dictada dilluns, 12 de gener".
De Pablo diu que "el 13 de gener del 2026, a un quart de dues de la tarda, el mateix mitjà va editar la notícia per eliminar la frase així ho sol·licita en una providència de 12 de gener, però va oblidar modificar el titular en què feia referència al contingut de la providència amb l’expressió el jutge demana ajuda a la policia".
A l’editar, és a dir, modificar la notícia original, el mitjà va acabar substituint la frase en passat el jutge Juan Carlos Peinado ha demanat a la unitat adscrita pel futur el jutge Juan Carlos Peinado demanarà...
La nit del 13 de gener del 2026, 15 hores després de publicada la notícia, el jutjat 41 va notificar a les parts la providència esmentada, avançada pel mitjà, segons la qual "el jutge demana ajuda a la policia i ho fa en una providència dictada dilluns, 12 de gener, davant l’absència de lliurament dels passaports". Fins a les 20.02 hores del 13 de gener la resolució no havia sortit del jutjat. Va ser llavors que el jutjat la va cursar a les parts per mitjà del sistema LexNet.
Segons De Pablo "és metafísicament impossible que la filtració a OK Diario del dictat i contingut de la providència hagi sigut comesa per algú aliè al jutjat, perquè la publicació el 13 de gener a les 05.46 del matí es va produir 15 hores abans de l’enviament de la providència a LexNet per a la seva notificació a les parts el 13 de gener a les 20.02 del vespre". L’advocat afegeix: "Noteu, per cert, que algú –amb tota seguretat el mateix autor de la filtració– va avisar espantat el mitjà de la ficada de pota i li va demanar eliminar de la notícia la menció a la providència, atès que encara no havia sigut notificada a les parts i hi havia perill que es descobrís que l’origen de la filtració era el mateix jutjat".
"No obstant, en el mitjà de comunicació van oblidar modificar el titular, que al·ludeix clarament al contingut de la providència: el jutge demana ajuda a la Policia, que és el que acorda aquesta providència. I tampoc se’n van adonar, ni el mitjà ni el filtrador, que la versió inicial de la notícia havia sigut reproduïda ja en altres mitjans", indica l’escrit.
El lletrat considera que el jutjat, en aquest cas el 41 del jutge Peinado, té la responsabilitat de custodiar els documents. A més, reclama en l’escrit que s’investigui la filtració al mateix jutjat i s’apliqui el mètode de la Sala Segona del Tribunal Suprem per condemnar el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, en el cas de la parella d’Isabel Díaz Ayuso.
"Aquí no es filtra un document, el que es filtra és la intenció del jutge de dictar una providència que encara no existeix", va dir De Pablo a aquest diari.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís