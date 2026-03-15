Tensió global
La clau del rebost
Els hidrocarburs continuen viatjant en vaixells que han de travessar passos vulnerables. Les rutes marítimes mantenen una rellevància estratègica que no ha aconseguit substituir cap innovació tecnològica.
Luis Sánchez-Merlo
Hi ha llocs del món que semblen irrellevants al mapa i sostenen l’equilibri de la vida quotidiana. Passadissos on la història no avança: s’hi concentra. Se n’obre un entre l’Iran i la península Aràbiga. Des de la distància només es distingeix una franja de mar. Qui l’aborda des del punt de vista de l’economia global percep un fet més decisiu: el pany del rebost del món.
L’estret d’Ormuz ha esdevingut un dels enclavaments estratègics més sensibles del planeta. Hi circula cada dia una part substancial del petroli i del gas que sostenen la indústria, el transport i el benestar de milions de persones. El seu funcionament sembla rutinari, gairebé automàtic. Però n’hi ha prou amb una amenaça, un incident o una maniobra militar per alterar el pols energètic internacional. Amb la mera percepció de risc en aquest pas n’hi ha prou per provocar oscil·lacions en els mercats. No cal que el subministrament s’interrompi de manera efectiva: amb l’expectativa d’una pertorbació n’hi ha prou per provocar moviments especulatius i reajustaments logístics que s’acaben traslladant al conjunt de l’economia. No és pas un conflicte llunyà: és una amenaça logística.
Les tensions recents han tornat al primer pla aquesta fragilitat. La sembra de mines navals, els atacs selectius contra petroliers així com l’ús de drons no busquen necessàriament paralitzar de manera permanent el comerç global. Persegueixen un fet més eficaç: introduir incertesa i recordar que la prosperitat contemporània continua depenent d’infraestructures físiques exposades a la pressió de la geopolítica.
La vulnerabilitat d’aquest corredor no solament preocupa els països productors d’hidrocarburs. També condiciona la planificació militar i diplomàtica de les grans potències, obligades a garantir la seguretat d’unes rutes de què depèn el funcionament ordinari de l’economia. L’estabilitat de l’estret es converteix així en un assumpte d’abast global, en què conflueixen interessos energètics, comercials i d’influència geopolítica.
La geografia continua condicionant la política fins i tot en l’era digital. Cada tensió en aquest corredor activa una seqüència que ja és coneguda: els mercats energètics reaccionen, fan que augmentin els costos de transport i producció i l’impacte arriba fins a la vida quotidiana. La clau gira lluny, el rebost queda a prop.
La transició cap a energies renovables ha reduït parcialment la dependència del petroli, però no ha eliminat pas la centralitat estratègica dels hidrocarburs. Durant anys coexistiran models energètics diferents, fet que mantindrà la rellevància dels passos marítims pels quals circulen els hidrocarburs. La geopolítica de l’energia no desapareix: es transforma.
Espanya no queda al marge de la seqüència. La distància del golf Pèrsic no equival a immunitat econòmica. El nostre país ha diversificat proveïdors i avança en la transició energètica, però segueix exposat a les oscil·lacions del mercat global en què el petroli continua sent decisiu. Cada repunt de la tensió es trasllada al preu del combustible, el transport i la inflació quotidiana que erosiona el poder adquisitiu i el clima social. La clau no gira a les nostres mans, però sí que obre el rebost on comprem. Sectors com el turisme, la logística o la indústria agroalimentària depenen de l’estabilitat dels preus energètics. En una economia oberta, qualsevol pertorbació prolongada del subministrament es converteix en incertesa política i econòmica. El que passa en un estret remot pot influir en decisions tan pròximes com la despesa pública, els salaris o la temperatura social.
Durant anys es va parlar d’un món en què els mapes perdrien importància davant les xarxes digitals i financeres. La realitat ha resultat més sòbria. Els hidrocarburs continuen viatjant en vaixells que han de travessar passos vulnerables. Les rutes marítimes mantenen una rellevància estratègica que no ha aconseguit substituir cap innovació tecnològica.
Ormuz simbolitza aquesta persistència. Un espai reduït que condiciona l’estabilitat de regions senceres. Una porta estreta en una economia cada cop més gran.
Avui els rebostos del món estan més ben proveïts que mai. Però continuen depenent de claus fràgils i disputades. N’hi ha prou amb una espurna al golf Pèrsic. La geografia continua manant.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís