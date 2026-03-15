Un conflicte improvisat

Les dones musulmanes xiïtes pakistaneses celebren retrats del nou líder suprem iranià Ayatollah Mojtaba Khamenei, durant una manifestació per commemorar el Dia d'Al-Quds (Jerusalem), una commemoració celebrada anualment l'últim divendres del mes sant dejuni islàmic del Ramadà, a Lahore el 13 de març de 2026. (Foto d'Arif ALI / AFP) / ARIF ALI / AFP

Rafael Vilasanjuan

Vladímir Putin va dir que ocuparia Kíiv en dues setmanes, Donald Trump segueix el mateix camí quan diu que la guerra a l’Iran s’acabarà aviat. La realitat, no obstant, és obstinada. Per començar, el seu company de batalla, Benjamin Netanyahu, estava preparant aquesta batalla des de fa dècades i el seu pla és la solució final per al règim dels aiatol·làs i el de les seves milícies amigues al Líban. La guerra s’ha estès per tota la regió, el que farà que el final sigui més llarg i complex.

El règim iranià està molt debilitat, però amb la guerra tanca files. Pot ser que Trump en vulgui sortir, però sembla com si hagués menyspreat la capacitat de resistència del règim i ara no tingués idea de com acabar-la. Només hi ha incertesa. Si creien que les bombes eren suficients perquè els iranians que sortien als carrers en contra dels aiatol·làs aconseguissin el poder es van equivocar. Quan el règim ha nomenat successor del líder suprem assassinat el seu fill Mojtaba, no s’ha tornat a veure cap més manifestació.

¿Com hauria de continuar? Al terreny militar els EUA i Israel dominen i guanyen la guerra de llarg. L’estratègia de l’Iran és posar en perill l’economia mundial ¿Què passarà si el barril de petroli es manté durant mesos en 100 dòlars, que passarà si arriba a 150? Amb l’estret d’Ormuz tancat, tots els països aliats dels EUA al Golf estan deixant de produir i enviar petroli. Rússia, en canvi, no necessita aquest pas marítim per vendre’l, ara que el mateix president americà ha hagut d’aixecar-los l’embargament. Això pot allargar el conflicte o en pot ser una sortida, perquè el que no es pot permetre Trump és arribar a les eleccions de mig mandat amb la inflació desbocada. Ell va començar la guerra i per la mateixa raó si avui ordenés el final de les hostilitats podríem intuir un horitzó. El més dolent és que començar una guerra és fàcil, acabar-la requereix no improvisar i Trump sembla atrapat en la mateixa premissa que Putin a Ucraïna. Pensava que amb la superioritat militar n’hi hauria prou, però ara es troba sense un pla per acabar-la.

