Pressió
Cuba confirma que negocia amb els EUA enmig de protestes
Abel Gilbert
Amb el rerefons sonor de cassolades i la crema d’escombraries a Marianao, Nuevo Vedado i altres barris havans per les apagades prolongades, un malestar ciutadà que s’ha reproduït a la ciutat de Matanzas, Santiago i diverses universitats, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, va dir per fi públicament el que gairebé tothom havia sentit a dir per boca de Donald Trump en reiterades ocasions: el Govern de l’illa ha sostingut recentment converses amb representants del Govern dels EUA. El propòsit d’aquestes converses, segons assenyala Díaz-Canel, mirar de trobar solucions a les profundes diferències bilaterals.
Els intercanvis s’han fet sota la direcció del "líder històric de la Revolució cubana", el nonagenari general Raúl Castro, que ja havia fet el mateix durant l’Administració de Barack Obama, i del mateix Díaz-Canel. El propòsit és identificar "els principals problemes" entre aquests dos països. La màxima autoritat cubana no va fer més que confirmar els rumors i les versions periodístiques que havien començat a circular quan es va informar sobre les furtives gestions que va dur a terme a l’exterior Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
El Cranc, com és conegut, té 41 anys, és tinent coronel del Ministeri de l’Interior, cap de la Direcció General de Seguretat Personal i, sobretot, net de Raúl Castro per part de la seva mare. Aquesta posició de privilegi té un altre afegitó: el seu pare, l’extint general de divisió Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, gestionava el complex econòmic i financer que estava en mans dels militars. Mentre Trump parlava de la "presa amistosa" de la més gran de les Antilles o profetitzava un agònic "final" del seu Govern a causa de l’absència de combustible perquè l’economia funcioni, el Cranc explorava les possibilitats d’acostament amb el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, fill de pares cubans.
