Guerra a l’Orient Mitjà
Defensa canvia d’emplaçament els militars espanyols enviats a l’Iraq per posar-los fora de perill
Juan José Fernández
El Ministeri de Defensa ha decidit canviar la ubicació dels efectius enviats per Espanya a l’Iraq per a suport de les autoritats nacionals d’aquest país, davant «l’actual deteriorament de la situació de seguretat» a la zona.
Es tracta, segons una nota emesa per aquest departament del Govern aquest diumenge, d’una reubicació temporal dels militars del Grup d’Operacions Especials (SOTG) destacat a l’Iraq a causa de «la impossibilitat de continuar desenvolupant les comeses assignades».
Després del que Defensa qualifica com a «redesplegament», tots els militars espanyols són ja «en llocs segurs sense novetat», segons la nota informativa del Ministeri, que, pels mateixos motius de seguretat, no precisa el nou emplaçament de les tropes espanyoles.
El redesplegament s’ha portat a terme en «estreta coordinació» amb les autoritats iraquianes i amb el suport de la coalició internacional de lluita contra Estat Islàmic, mantenint-se en tot moment informats els països amics i aliats d’Espanya, segons el Ministeri.
Defensa ha aprofitat el comunicat per insistir que «el compromís d’Espanya amb la Coalició Internacional i amb l’estabilitat de l’Iraq es manté inalterable», tot i que «la volatilitat i fragilitat de la situació a la zona han obligat a prendre aquesta decisió per garantir la protecció de les nostres forces».
La coalició a què fa referència Defensa en el seu comunicat és la de l’operació Inherent Resolve, que des del 2014 porta a terme la Coalició Internacional contra Estat Islàmic, liderada pels Estats Units. En aquesta operació estan enquadrats els militars d’Operacions Especials espanyols en una Task Force denominada allà Toros Negres i amb emplaçament habitual a Bagdad.
Espanya participa a més a l’Iraq en la Unitat de Force Protection i l’Element de Suport Nacional, els dos grups organitzats per l’OTAN a la missió NMI (sigles en anglès), i a petició de les autoritats iraquianes. L’NMI té l’objectiu d’ajudar les forces de defensa iraquianes i els seus centres de formació de militars per al reforç de les seves capacitats defensives.
