Espanya ja ha evacuat 8.400 dels seus ciutadans des de la regió
El Periódico
La xifra d’espanyols que han aconseguit sortir dels països afectats per la guerra desencadenada al Pròxim Orient després dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran de fa dues setmanes ja puja a 8.400 persones, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació.
S’estima que només ahir van sortir prop de 500 persones en quatre vols comercials que han partit des dels aeroports dels Emirats Àrabs Units i d’un altre amb origen a Qatar. A més, des d’aquest divendres una desena de nacionals ha abandonat Kuwait per carretera amb destinació a l’Aràbia Saudita, des d’on s’espera que podran volar a Espanya. L’aeroport de Kuwait és tancat indefinidament, ja que les bases militars dels EUA en aquest país van patir els atacs dels drons iranians.
Operació històrica
Alguns dels evacuats han hagut de comptar amb els seus propis mitjans. Com el murcià Juan Manuel Barnuevo, que va viure una autèntica odissea per escapar-se de la guerra al Pròxim Orient que ha recollit el diari de Prensa Ibérica La Opinión de Murcia: tot sol i al seu cotxe va aconseguir esquivar les altes probabilitats de quedar atrapat a Oman després del conflicte. En tot just uns dies va recórrer 3.200 quilòmetres per arribar a "zona segura" a Turquia.
Des del departament que dirigeix José Manuel Albares recalquen que aquesta ja és "l’evacuació més gran de la història" a què ha hagut de fer front. Per atendre els afectats, des de l’inici del conflicte el Ministeri d’Afers Estrangers ha utilitzat tres vols de l’Exèrcit i ha evacuat afectats per via terrestre a països segurs des dels quals han anat podent viatjar a Espanya. La setmana passada, Albares va anunciar que l’ambaixada d’Espanya a l’Iran havia sigut evacuada "amb èxit", per després especificar que l’ambaixador i el personal essencial acabaven de travessar la frontera amb l’Azerbaidjan.
