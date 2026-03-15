Conflicte del Pròxim Orient
¿Per què el que va fracassar a Gaza hauria de funcionar a l’Iran? Els EUA i Israel rebaixen les expectatives sobre el canvi de règim
El Pentàgon envia al golf Pèrsic una unitat expedicionària dels Marines i un grup naval amfibi, fet que reobre les especulacions sobre una possible intervenció terrestre
Ricardo Mir de Francia
Només unes hores després que comencessin els bombardejos sobre l’Iran fa dues setmanes, milers d’iranians van sortir al carrer per celebrar la mort de la seva bèstia negra. Un atac israelià havia acabat en els primers compassos de l’assalt amb el líder suprem, Ali Khamenei, l’home que durant gairebé 40 anys va pilotar el règim autoritari dels aiatol·làs. En moltes ciutats es van sentir visques i ovacions, es va ballar al carrer i fins i tot es van derrocar efígies del «tirà», segons els vídeos que van circular per les xarxes socials. «Aquesta és la vostra oportunitat per establir un Iran nou i lliure», va dir Benjamin Netanyahu als iranians, un missatge també repetit per Donald Trump. Però l’eufòria va durar poc. Durant les nits següents no va ser l’oposició, sinó els simpatitzants del règim els que van ocupar els carrers a instàncies dels seus líders, mentre es reforçava la seguretat i s’amenaçava la dissidència contra qualsevol temptació. La primera finestra d’oportunitat per forçar un canvi de règim mitjançant una revolta popular havia passat.
Com el menjar ràpid i la gratificació instantània, les operacions de canvi de règim a l’estranger són més un vici nord-americà que israelià. L’Estat jueu ha preferit històricament dividir políticament els seus enemics i degradar de manera periòdica les seves capacitats militars per impedir que arribin a representar una veritable amenaça. A aquesta manera de gestionar el conflicte, s’hi va posar nom a Gaza: «Segar la gespa». Fins que els brutals atacs de Hamàs del 7 d’octubre del 2023 van canviar la trajectòria de la regió. Israel va passar a invocar la «victòria total» com a únic desenllaç possible a la Franja, una victòria que passava ineludiblement per «erradicar» Hamàs.
Més de dos anys després, ni Hamàs ha perdut el control del petit reducte de Gaza en què s’ha confinat els palestins ni ha tret la bandera blanca, com pretenien els dirigents israelians i nord-americans. Ni tan sols el desplegament de desenes de milers de soldats a la Franja o la devastació generada per una de les campanyes de bombardejos més cruentes de la història moderna han aconseguit la capitulació de la milícia palestina. Tal desenllaç davant un enemic molt més feble que l’Iran hauria d’haver tingut prou per temperar les ambicions al país persa, però no ho va fer, cosa que complica ara la recerca d’una rampa de sortida per acabar amb la guerra.
Conclusions de l’espionatge
Sobre el terreny continuen els atacs dels dos països contra les estructures de l’aparell repressiu iranià amb la intenció de crear les condicions per a la pretesa insurrecció popular. Però el missatge que arriba de fons dels dos països és un altre: «El règim no està en perill» de caure i «reté el control de la població», segons va publicar Reuters aquesta setmana citant fonts coneixedores de l’últim informe de la intel·ligència nord-americana. Una anàlisi molt similar al que es fa a Israel. «Es va prendre la decisió de crear les condicions perquè la gent prengués els carrers», ha dit a ‘The Wall Street Journal’, Amir Avivi, un ex alt càrrec de l’Exèrcit israelià. «Però encara no som aquí».
Ni Washington ni Tel-Aviv han renunciat del tot al que era el seu objectiu somiat des de l’inici, però particularment la Casa Blanca ho ha anat diluint en el seu discurs, a mesura que quedava clar que el règim iranià no ha perdut el control del país i ha sabut reemplaçar amb pressa el seu lideratge decapitat. «No puc dir amb seguretat que el poble iranià tombarà el règim, però tot i que no caigui serà molt més feble», va dir dijous Netanyahu rebaixant les expectatives. Una cosa semblant al que va fer Trump un dia després: «És un gran obstacle per a un poble que no té armes. Passarà però potser no immediatament».
Infanteria de Marines
Els dos líders repeteixen cada dia que els queden sorpreses a la recambra. L’opció d’enviar els kurds a obrir un front a l’oest de l’Iran no s’ha activat fins ara, després que els mateixos líders kurds expressessin les seves reserves sobre el potencial d’èxit de l’operació. Però continuen les especulacions sobre un possible desplegament de forces especials, i divendres es va conèixer que el Pentàgon ha despatxat una unitat expedicionària del cos de Marines a la regió junt amb un grup naval d’atac amfibi. La classe de forces que es requeririen en una operació terrestre.
¿La pregunta és per a què? Les veus que arriben des de Washington apunten diversos possibles escenaris. Un seria la presa de l’illa de Kharg, situada al golf Pèrsic, on l’Iran refina el 90% del petroli que exporta, essencial per mantenir a la superfície la seva economia. Un altre possible objectiu, passaria per localitzar i apoderar-se de l’urani enriquit al 60% que l’Iran va aconseguir conservar després de l’atac del mes de juny passat contra les seves instal·lacions nuclears. Una tercera possibilitat consistiria a fomentar el caos als carrers o protegir l’oposició perquè intenti prendre’ls.
Teheran és conscient que el risc no ha passat. «Cercles de la seguretat iraniana adverteixen que podria acostar-se una fase d’inestabilitat interna instigada des de fora o una confrontació civil», va escriure a finals d’aquesta setmana l’analista iraniana establert a Alemanya, Hamidreza Azizi. «Com a resposta, les autoritats semblen estar reforçant la seguretat interna, refinant els procediments dels basij i les forces de seguretat i mobilitzant els simpatitzants del govern per mantenir el control dels espais públics», va afegir. Els basij són una milícia paramilitar de voluntaris al servei de la Guàrdia Revolucionària,
El que sembla clar és que tant els EUA com Israel han perdut el control dels temps de la guerra. És l’Iran qui els marca ara amb els costos onerosos que ha imposat sobre els mercats energètics i els països àrabs del Golf. Només cal veure les reaccions de Trump, que en funció de com vagi el preu del petroli o la reacció de les borses, dona gairebé per acabada la guerra o anuncia que seguirà fins a la destrucció total de la República Islàmica. Falta veure ara si Trump es deixarà embrutar una mica més en el fang iranià. Una de les respostes podria venir d’aquesta unitat de Marines que es dirigeix a la regió.
