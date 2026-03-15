Tensió global
La gran indústria aguditza la seva "crisi permanent" per la guerra
Els grups industrials amb més despesa energètica reclamen al Govern rebaixes fiscals, bonificacions i ajudes directes
Diversos experts demanen reactivar l’«excepció ibèrica» usada en l’anterior crisi energètica
David Page
Fa anys que la gran indústria espanyola alerta de l’impacte que té el cost de l’energia en la seva rendibilitat i en la seva capacitat de competir amb els rivals europeus, que sí que compten amb avantatges i bonificacions des de fa anys per abaixar les factures. La volatilitat dels mercats energètics actuals, impulsada per l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà, ha fet saltar les alarmes en els grups industrials en què l’activitat està molt condicionada per l’alt consum d’electricitat i de gas, que tenen por que els atacs dels EUA i Israel contra l’Iran tornin a aguditzar la seva crisi particular, tal com ja va passar després de la invasió de Rússia sobre Ucraïna.
La por és que aquesta crisi permanent de la indústria ara torni a agreujar-se. Grans grups industrials amb un consum intensiu d’electricitat o de gas natural –per a alguns la factura energètica representa el 50% o el 60% del total dels costos de producció– admeten que els temors sobre l’evolució dels preus en plena convulsió geopolítica torna a ser la seva principal preocupació.
Davant aquest escenari incert, la gran indústria reclama al Govern un escut amb mesures específiques per als sectors productius més afectats, tant amb iniciatives conjunturals i urgents com amb reformes estructurals que no es van atendre ni abans ni després de l’última crisi energètica. De rebaixes fiscals a més bonificacions dels costos vinculats a l’energia, d’ajudes directes a fins i tot recuperar si cal de l’"excepció ibèrica" que es va utilitzar en el pitjor moment de l’anterior crisi energètica per apaivagar els preus elèctrics.
Peticions del sector
"A Espanya no tenim un problema de seguretat de subministrament de gas per la guerra; el gran problema, i la gran preocupació que tenim, és el preu", explica Verónica Rivière, presidenta de GasIndustrial, la patronal que agrupa els grups industrials intensius en gas. "Espanya ha retallat un 20% el consum industrial de gas des del 2023. Però no és per més eficiència energètica o perquè s’hagin electrificat processos, sinó que és per pèrdua de producció. Si tornen a apujar els preus del gas i es queden alts, perdrem més producció industrial perquè no serem tan competitius".
Tenint en compte aquestes incerteses, GasIndustrial –que agrupa companyies com Acerinox, AtlanticCopper, Cosentino, Fertiberia, Iberpapel i Pamesa– reclama "totes les mesures fiscals possibles" i que, si hi ha "mesures extraordinàries" i es recuperen les ajudes directes que la UE va permetre per la guerra d’Ucraïna, es reparteixin de la forma "més àgil possible". "Cada euro compte", assenyala Rivière, que remarca la necessitat d’aprovar un estatut del consumidor intensiu en gas –que no arriba mai– per reconèixer exempcions, bonificacions i avantatges fiscals. "Aquestes mesures ja eren necessàries", apunta.
El gas castiga el preu de la llum
La indústria amb un gran consum d’electricitat confia que el Govern recuperarà de manera ràpida algunes de les mesures de les quals ja es va beneficiar en l’anterior crisi energètica, amb la rebaixa del 80% dels peatges d’accés de la factura elèctrica, així com rebaixes fiscals del rebut (tant de l’IVA de la llum com la suspensió almenys temporal del 7% a la producció elèctrica). "Si s’apliquen mesures extraordinàries, que siguin ràpides i àgils. Les rebaixes fiscals són les mesures més senzilles, directes i d’impacte immediat", indica Pedro González, director general de l’Associació d’Empreses de Gran Consum d’Energia (AEGE), que també reclama un increment de les ajudes directes que ha d’aprovar per a aquest any el Govern per compensar els costos indirectes per les emissions de CO2.
Les indústries electrointensives alerten que la pujada del gas ja està contagiant el mercat elèctric. Red Eléctrica està utilitzant l’últim any d’una manera més intensa aquests serveis d’ajust per evitar el risc de patir una altra gran apagada. Una "operació reforçada" del sistema que implica un ús més intens de les centrals de gas per produir electricitat i que també implica un encariment de l’electricitat. La pujada del preu del gas provocada per la guerra a l’Orient Mitjà encara fa enfilar més els costos d’utilitzar les restriccions tècniques. L’AEGE defensa que el cost dels serveis d’ajust del mercat elèctric es carreguin directament als peatges d’accés del sistema (per als quals demana recuperar la bonificació del 80%).
El sector siderúrgic també llança el seu propi SOS i adverteix que l’impacte de la tensió internacional li provocarà uns sobrecostos de 60 milions d’euros al mes per l’encariment de l’energia i la translació a altres costos operatius com el transport i les matèries primeres, segons els càlculs de la patronal Unesid. "Ens enfrontem a un entorn de gran volatilitat que afecta simultàniament l’energia, la logística i les matèries primeres. Si no s’adopten mesures que permetin contenir aquests costos, hi ha un risc real de pèrdua de competitivitat per a la indústria", apunta Carola Hermoso, directora general de l’associació, que a més de reclamar rebaixes fiscals i compensacions pels costos indirectes de CO2 també proposa reactivar l’"excepció ibèrica" per descorrelacionar el preu del gas del preu de l’electricitat.
