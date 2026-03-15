La guerra contra l’Iran cau en una espiral d’escenaris adversos
L’ofensiva de Trump i Netanyahu avança sense un final clar a la vista
El conflicte ha disparat el preu del petroli malgrat l’alliberament més gran de reserves de la història i l’estret d’Ormuz segueix bloquejat i sense plans per reobrir-lo
L’ambaixador iranià a l’ONU afirma que els bombardejos aeris han destruït 9.669 llocs civils
Teheran calcula almenys 1.500 morts, majoritàriament de civils, derivats dels atacs
Mario Saavedra
La guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran entra en la tercera setmana en un escenari d’escalada bèl·lica sense un final clar a la vista. L’operació llançada per Donald Trump i Benjamin Netanyahu acumula diversos escenaris que han resultat pitjor del previst.
L’estret d’Ormuz està bloquejat i minat i no hi ha pla militar per aconseguir-ne la reobertura. El preu del petroli segueix a l’alça malgrat que els països rics han anunciat l’alliberament més gran de reserves d’or negre de la història. Les matances de civils a causades pels bombardejos prossegueixen a l’Iran, i aquesta setmana s’ha sabut que va ser un atac nord-americà el que va produir la massacre de més de 150 nenes d’entre set i 12 anys a l’escola de Minab. Milers d’habitatges han quedat destruïts a Teheran i també a altres ciutats del país.
El règim dels aiatol·làs continua dret, i enrocat en les seves posicions. Al líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, sembla que l’ha succeït el seu fill, Mojtaba Khamenei, tot i que no hi ha proves que sigui viu. En tot cas, el règim dona senyals de ser en una fugida cap endavant militar, en una batalla total per la supervivència del règim a què ningú és capaç d’anticipar un final.
L’Iran continua colpejant amb els seus míssils i drons als països del Golf, danyant severament la seva economia i el sistema de transport aeri internacional. La milícia xiïta libanesa de Hezbollah ha llançat coets contra Israel, que ha aprofitat la conjuntura per bombardejar el Líban, on ha causat matances de civils a la capital, mentre prepara una invasió dels territoris del sud.
Congressistes nord-americans que han assistit a una trobada privada amb el Pentàgon han sortit escandalitzats. Diuen que no hi ha estratègia de sortida clara a la vista, que no descarten l’enviament de tropes al terreny i que no existeixen plans realistes per desbloquejar l’estret d’Ormuz, que pot asfixiar l’economia mundial i provocar una recessió global.
Efectes en l’economia
El trànsit de vaixells petrolers ha passat de 37 diaris el 27 de febrer a zero en l’actualitat. El preu del petroli també s’ha disparat. El Brent estava al voltant dels 79,4 dòlars al començar els atacs i aquesta setmana va arribar fins a un pic de 119,50, abans de tornar a situar-se en la zona dels 97-100.
L’Agència Internacional de l’Energia ja parla de la disrupció d’oferta petrolera registrada més gran, amb vuit milions de barrils diaris menys al març. L’Iraq ha vist enfonsar-se un 70% la producció dels seus grans camps del sud, Kuwait ha començat a retallar bombatge i Qatar ha advertit que, si la guerra segueix, els exportadors del Golf es podrien veure forçats a parar exportacions en setmanes, amb un barril potencialment en 150 dòlars.
"Després de dues setmanes, l’objectiu estratègic més profund –forçar un ràpid col·lapse polític del sistema iranià o empènyer Teheran a canviar de rumb de manera fonamental– no s’ha materialitzat. El règim iranià ha demostrat una vegada més que és estructuralment resilient. La seva estratègia mai ha sigut guanyar una guerra convencional contra potències superiors, sinó sobreviure-hi", diu Pierre Pahlavi, professor d’Estudis de Defensa de l’Institut de les Forces Canadenques. "Des de la perspectiva nord-americana i israeliana, la fase inicial sembla haver complert diversos objectius immediats. Els atacs han degradat part de la infraestructura militar iraniana, especialment elements vinculats al programa de míssils i a les estructures de comandament. També han demostrat la capacitat de l’aliança entre els EUA i Israel per projectar força de manera ràpida i contundent".
La guerra ha costat als Estats Units més d’11.000 milions en els primers sis dies d’ofensiva, segons el Pentàgon. Han mort almenys vuit soldats dels Estats Units i un de França.
De Khamenei a Khamenei
L’Iran ha respost als bombardejos amb una doctrina militar asimètrica. Es tracta de resistir, no d’aconseguir una victòria decisiva. El règim dels aiatol·làs guanya mentre no perdi.
El primer dia de bombardejos, Israel i els Estats Units van aconseguir assassinar el líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, a bona part de la seva cúpula política i militar i a membres de la seva família pròxima. No obstant, no s’ha produït l’alçament popular o el cop d’Estat reclamat pel president dels Estats Units i el primer ministre israelià. El poder s’ha transferit aparentment al fill de Khamenei, Mojtaba, sense que s’hagi produït buit de poder. El règim s’ha atrinxerat. Dijous passat, la televisió pública iraniana va difondre un missatge Khamenei, tot i que es desconeix el seu estat de salut real.
"Per als Estats Units i Israel, el que sembla haver anat pitjor de l’esperat és la rapidesa amb què l’Iran s’ha adaptat a la pressió. Molts analistes assumien que l’impacte inicial dels atacs podria desencadenar fractures internes en el lideratge iranià o fins i tot provocar una agitació més àmplia dins del país. Fins ara, això no ha passat en una escala que pugui amenaçar la supervivència del règim", abunda l’expert. "Una altra dificultat per a Washington i Tel-Aviv és que l’Iran conserva múltiples instruments de represàlia. Tot i que les seves capacitats militars convencionals siguin limitades, pot recórrer a eines asimètriques".
Balanç de danys
Per a l’Iran, diversos esdeveniments han anat pitjor de l’esperat. En primer lloc, la magnitud i la precisió dels atacs inicials semblen haver causat més danys dels que Teheran anticipava. Algunes instal·lacions estratègiques i nodes de comandament van ser colpejats amb més eficàcia de la que probablement preveia el règim, assenyala Pahlavi.
L’ambaixador iranià a l’ONU va afirmar el 10 de març que els bombardejos aeris han destruït 9.669 llocs civils, entre d’altres, gairebé 8.000 habitatges i 1.600 centres comercials i de serveis, a més de desenes d’instal·lacions mèdiques, educatives i energètiques. La Unesco va verificar danys en almenys quatre llocs culturals i històrics de l’Iran. Més de 1.500 persones, majoritàriament civils, han mort en els atacs, segons Teheran. Entre elles, entre 160 i 175 nenes a l’escola de Minab, atacada per un míssil nord-americà per error, segons l’informe preliminar del Pentàgon.
Els experts afirmen que el resultat final d’aquest conflicte dependrà també en gran manera d’actors externs. La Xina i Rússia no tenen interès estructural que l’Iran col·lapsi, però és poc probable que hi intervinguin directament. Alhora, els Estats del Golf i els governs europeus estan cada vegada més preocupats pels riscos d’escalada i de disrupció econòmica.
L’escenari més plausible a curt termini potser no és un acord de pau formal, sinó una de desescalada gradual o confrontació congelada similar a la d’altres conflictes regionals. n
Subscriu-te per seguir llegint
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Abdellah Anhari, president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages: 'Els fets són inacceptables tant dins com fora de la mesquita
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes