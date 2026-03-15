PSC
Illa demana "temps" i dona per fet que el Govern seguirà
El president envia el missatge a ERC que no es planteja convocar eleccions
El cap del Govern diu que compleix el full de ruta mentre negocia els pressupostos amb els republicans
Gisela Boada
"Temps i paciència, [...] reflexionar per actuar i actuar per transformar". Aquest és el missatge que Salvador Illa va voler traslladar ahir al seu partit de cara avançar a Catalunya des de totes les institucions. Ho va fer durant el discurs inaugural de la XXV Escola d’Hivern, unes jornades que el PSC celebra aquest cap de setmana a Tarragona.
Illa va intervenir en qualitat de secretari general de la formació, però també amb el pes institucional de ser president de la Generalitat. "Les grans transformacions no passen en un dia; es veuen al llarg del temps", va afirmar davant la plana major del PSC, amb alcaldes i consellers presents, així com l’expresident José Montilla, el ministre Jordi Hereu o el líder de la UGT, Pepe Álvarez.
El cap del Govern va treure pit durant la intervenció de l’acció del seu Executiu aquest primer any i mig al capdavant de la Generalitat i va assegurar que, "pas a pas", continuarà complint el full de ruta. "Hem desencallat l’ampliació de l’aeroport, han tornat empreses [que se’n van anar durant el procés] i hem recuperat l’eix transversal ferroviari: hem fet coses i les farem totes", va afirmar Illa, que va donar per feta així la continuïtat del seu Govern en un moment en què negocia amb ERC el seu sí als pressupostos a contrarellotge. Els seus vots són necessaris perquè superin el primer tràmit parlamentari divendres que ve.
Al Palau de la Generalitat donen per fet que l’acord arribarà a temps per salvar aquesta primera votació. Tot i així, en les últimes setmanes havia ressonat la possibilitat de convocar eleccions si els comptes no tiraven endavant, una hipòtesi que Illa va esquivar al reivindicar que la seva formació té "un projecte per a Catalunya" a curt i a llarg termini. "Catalunya tornarà a liderar Espanya i tornarà a fer-ho excel·lentment: temps i paciència", va afegir.
L’IRPF
Conscient que els republicans exigeixen garanties perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF en el nou sistema de finançament pactat fa mesos, Illa també va llançar un missatge velat als d’Oriol Junqueras, sense esmentar en cap moment explícitament el tema dels comptes públics: "No pensem en el 2026 ni en el 2017, ni estem encallats amb les eleccions de no sé quan", va indicar. Es tracta d’una referència al cicle electoral autonòmic d’aquest any i, especialment, als comicis d’Andalusia, on l’actual ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, especialment crítica amb el tema de l’IRPF, serà candidata.
Lluny de revifar les diferències que hi pugui haver entre socialistes i ERC, Illa va transmetre un missatge d’unitat a totes les formacions polítiques que "respecten les institucions", entre les quals, segons el seu parer, no hi ha ni Vox ni Aliança Catalana. "La divisió política avui està entre aquells que respectem les institucions i hi creiem i aquells que hi estan en contra, les menyspreen i els falten al respecte", va remarcar el president.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís