ERC
Junqueras demana suport polític perquè Catalunya recapti l’IRPF
El líder republicà creu que té el "deure" de garantir la gestió d’aquest impost
ERC no s’ha mogut gens ni mica en la seva posició de vincular els pressupostos a la recaptació de l’IRPF
Gisela Boada
ERC va celebrar ahir 95 anys d’història d’un partit de tradició democràtica que ha viscut el millor i el pitjor d’aquest últim segle a Catalunya. A l’Estació del Nord de Barcelona, a pocs metres de l’Arc de Triomf i ben a prop del Parlament, el seu actual president, Oriol Junqueras, va pronunciar un discurs en què va apel·lar a la memòria de les sigles, presents en la primera sessió d’aquest hemicicle, va rememorar els "difícils episodis" pels quals han passat ERC i la societat catalana i va exigir als presents que no deixin espai per a la "desesperança". "Qualsevol temps passat va ser més difícil que l’actual", va deixar anar des de l’escenari davant centenars de militants.
Els republicans mantenen aquests dies un pols amb el Govern per desencallar els pressupostos de la Generalitat. ERC exigeix garanties perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF, i el PSC afirma que aquesta qüestió ja està assegurada en acords passats i que, per tant, ja han complert. "No volem córrer el risc que se’ns escapi de les mans", va declarar Junqueras en el seu discurs, per justificar la necessitat que els socialistes facin un gest que blindi aquest compromís. També en aquest punt va demanar ajuda als agents socials i econòmics del país, així com a la resta de partits democràtics, perquè pressionin en favor d’aconseguir l’IRPF. "És per millorar la vida de tots els catalans", va apuntar.
"No diem res de nou i, sovint, està bé no dir res de nou si això que diem és el millor que podem dir", va afegir. El missatge de fons, tot i que una mica rocambolesc en la formulació, és clar: ERC no s’ha mogut gens ni mica de posició a l’hora de donar els vots als comptes públics, però tampoc ha detallat quina és la maniobra concreta que esperen fer per donar per bo el compromís del PSC. Qualsevol habilitació de la Generalitat perquè recapti l’IRPF ha de passar per modificar diverses lleis al Congrés, una cosa per a la qual es necessita la majoria que va fer president Pedro Sánchez i que, al seu torn, resulta materialment impossible amb el calendari actual. La primera prova de foc dels pressupostos serà divendres que ve. Aquest dia el Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per diversos partits –també Esquerra– i, en cas que no hi hagi acord previ, els vots d’ERC serviran per tombar la proposta.
Queden sis dies perquè el Govern aconsegueixi atraure els republicans i esquivi aquesta primera votació, de manera que guanyi temps fins a la tramitació final, prevista –si se supera el primer tràmit– a finals d’abril. La negociació avança a contrarellotge, però Junqueras va transmetre ahir als seus militants calma i fermesa: "Estem acostumats a gestionar pressions de tota mena: si la presó no m’ha fet rendir, tampoc ho farà cap pressió", va afirmar el dirigent republicà, empresonat més de tres anys pel seu paper en el referèndum de l’1 d’octubre i encara inhabilitat per exercir càrrecs públics.
