Tensió global
L’economia espanyola, pendent de la durada del conflicte bèl·lic
Sis economistes adverteixen que, malgrat que ara no es pugui parlar de recessió, el tancament d’Ormuz alentirà el creixement econòmic
El sector alimentari i la indústria es perfilen com els àmbits més afectats pel caos geopolític
Jaime Mejías
La guerra de l’Iran ha afegit una enorme incògnita sobre el futur de l’economia internacional. El tancament de l’estret d’Ormuz, que és un pas clau d’hidrocarburs, amenaça de crear un efecte en cadena que afecti sectors bàsics de l’economia, contribueixi a la inflació i, en última instància, alenteixi el creixement.
La majoria dels experts creuen que es notarà una frenada econòmica a causa de la guerra. Tot i que també hi ha veus optimistes, com Rafael Doménech, responsable d’Anàlisi Econòmica de BBVA Research, que afirma que "no es preveu una recessió en el seu escenari base, sinó una continuació de la dinàmica de creixement, perquè alguns factors, com un més bon creixement del que s’esperava a finals del 2025 i al 2026, compensaran el xoc energètic".
Raymond Torres, director de Conjuntura Econòmica de Funcas, s’inclina per pensar que la frenada es notarà "almenys als països europeus, tot i que també als EUA i a la Xina". També afegeix que "un conflicte més breu no deixaria una empremta tan greu en l’economia per provocar una recessió".
Alicia Coronil, economista en cap de Singular Bank, situa la clau a Ormuz, l’obertura del qual desbloquejaria el comerç de cru i gas. "Avui dia no podem parlar d’una recessió econòmica, però crec que sí que anem cap a un alentiment. A Espanya, alguns indicadors ja deixen entreveure una desacceleració", argumenta.
Alimentació i indústria
Els experts demanen atendre els sectors que més patiran l’impacte del conflicte. Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, apunta que l’augment de costos energètics "castigarà la indústria, especialment l’electrointensiva", incloent-hi la metal·lúrgia, la siderúrgia i la química. Leopoldo Torralba, director d’Anàlisi d’Arcano Research, coincideix en aquesta anàlisi i hi afegeix la indústria del ciment per la seva importància en la construcció.
Poveda posa èmfasi en el sector agroalimentari, atès que considera que té una vulnerabilitat triple: "depèn de fertilitzants derivats del gas, de combustible per a la maquinària agrícola i de rutes d’aprovisionament de matèries primeres vinculades al golf". Coronil, per la seva banda, considera que l’augment de costos s’acabarà traslladant a la cistella de la compra.
En l’àmbit domèstic, Enric Fernández, director de Planificació Estratègica i Estudis i economista en cap de CaixaBank, també recorda les llars vulnerables, "per a les quals un augment del cost de l’energia o dels aliments pot comportar una càrrega més difícil".
Turisme i mercats
Malgrat la tensió, un dels sectors espanyols clau pot sortir relativament beneficiat del conflicte. A causa de la pèrdua de confiança en el golf Pèrsic com a destinació turística, Espanya es pot posicionar com a favorita per mirar d’absorbir els fluxos que deixin urbs com Dubai o Doha. "Espanya podria tornar a actuar com a destinació refugi davant la inestabilitat", afirma Doménech.
Queda per aclarir la incògnita dels mercats. Respecte a l’esdevenidor de les borses i sobretot a la pregunta de si han tocat sostre, Doménech apunta que la seva reacció davant les hostilitats ha sigut "volàtil, però continguda". Poveda no creu que es retorni ràpidament a la dinàmica alcista, encara que el conflicte es resolgui aviat; "Els inversors ja han incorporat una prima de risc geopolític addicional, i no desapareixerà amb el cessament de les hostilitats".
Subscriu-te per seguir llegint
