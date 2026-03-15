Optimisme del Kremlin
L’interès pel petroli rus creix
El Periódico
El Kremlin va assegurar ahir que hi ha "molts" països que volen importar petroli rus a causa de la situació que s’ha creat en els mercats internacionals arran de la guerra a l’Iran. "El mercat és molt gran i els interessats a adquirir petroli rus són nombrosos", va manifestar Dmitri Peskov, el portaveu presidencial, a l’agència Tass. Així mateix, va remarcar que "la situació és palesa" i que "la infraestructura energètica mundial no pot renunciar a l’entrada de grans volums de petroli rus. Aquest cru rus és necessari".
Peskov també va aplaudir la decisió dels Estats Units d’aixecar durant un mes la prohibició d’importar el petroli rus que es troba en trànsit a bord de petroliers en alta mar. "En aquest cas, el nostre interès coincideix amb el dels americans", va assenyalar. L’emissari econòmic del Kremlin, Kiril Dmítriev, va situar en prop de 100 milions els barrils que hi ha ara a la mar i que s’han vist alliberats pels Estats Units. El canal Fox News va informar que hi ha almenys 124 milions de barrils de petroli rus en trànsit.
Segons el Financial Times cada dia l’alça dels preus del cru en l’àmbit internacional comporta uns ingressos de 150 milions de dòlars per a les arques russes. Si el preu del petroli de la marca russa Urals es manté per sobre de 70 dòlars, Moscou podria ingressar al març fins a 5.000 milions de dòlars.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís