Comicis transcendentals
Le Pen i Macron protagonitzen una altra pugna a les municipals de França
El centrista Philippe es juga les aspiracions a l’Elisi en la lluita que es lliurarà a Le Havre, mentre que els ultres busquen un triomf a Marsella
Aquests comicis mostren una gran dissociació entre els habitants de les ciutats i els pobles
Leticia Fuentes
Aquest 15 de març, els francesos estan cridats a les urnes per elegir els nous representants locals, però molts veuen en aquestes eleccions municipals un primer baròmetre polític de cara a les presidencials del 2027. Sobre el terreny s’entaula, una vegada més, la batalla entre Marine Le Pen i Emmanuel Macron, eterns rivals en el ring electoral. El macronisme ha optat per una estratègia de baix perfil en aquests comicis, molt diferent de la que va portar a terme el 2020, en què va mirar de guanyar en nombroses ciutats sense gaire èxit. En aquesta ocasió, el bloc ha decidit concentrar les seves forces a intentar mantenir el bastió de Le Havre, de la mà d’Édouard Philippe, que pretén convertir les eleccions locals en un trampolí cap al Palau de l’Elisi. De tota manera, el mateix Philippe ja ha reconegut que en cas de derrota no estaria "en bona posició per mirar de convèncer els francesos de tot el país".
A més de Le Havre, el macronisme lluita per conquerir Lió de la mà de Jean-Michel Aulais, que també lluita contra l’ecologista sortint, Grégory Doucet. Segons indiquen les últimes enquestes, Aulais partiria amb avantatge, amb prop d’un 45% dels vots en la primera volta, una xifra molt superior a la del seu oponent.
Le Pen, contra Marsella
El lepenisme, per la seva banda, aspira a guanyar terreny en el mapa municipal amb la conquesta de la segona ciutat més gran de França, això és, Marsella. El seu ascens polític ha sigut meteòric en els últims anys, i pocs van imaginar en les passades eleccions municipals del 2020 que Reagrupament Nacional (RN) podria estar entre els favorits per governar aquest tradicional bastió d’esquerres. Tot i que els sondejos apunten a una segona volta a quatre bandes, l’extrema dreta té grans oportunitats i seria un pas gegant cap a l’objectiu principal: conquerir el Palau de l’Elisi el 2027.
El partit també pretén retenir el seu trofeu més preuat: Perpinyà. Aquí, l’alcalde d’extrema dreta, Louis Aliot, surt com a favorit per a la reelecció, tot i que amb un important hàndicap: es podria veure obligat a dimitir a l’estiu si els tribunals el declaren inelegible en el judici d’apel·lació dels assistents parlamentaris de RN, del qual va sortir condemnat juntament amb Marine Le Pen.
Més enllà de la rivalitat entre Macron i Le Pen, alguns analistes consideren que aquestes eleccions revelen un canvi en el sistema polític francès. El director general de la Fundació Jean Jaurés, Gille Finchelstein, és un dels que sosté la teoria que aquestes eleccions municipals mostren una dissociació entre l’àmbit local i nacional que "França no havia viscut mai". "D’una banda, les principals forces polítiques nacionals no tenen poder a escala local: els partits avalats pels tres candidats que van obtenir un ampli avantatge en les últimes eleccions presidencials [Renaixement per a Emmanuel Macron, Reagrupament Nacional per a Marine Le Pen i La França Insubmisa per a Jean-Luc Mélenchon] pràcticament no tenen presència municipal. D’altra banda, i de manera simètrica, les principals forces polítiques locals [Els Republicans, el Partit Socialista i, des del 2020, Els Verds] no tenen poder a escala nacional: a l’obtenir una puntuació inferior al 5%, cap dels tres candidats avalats per aquests partits polítics no va rebre ni tan sols un reemborsament de les despeses de campanya el 2022", explica en la seva columna de la fundació.
Preocupació ciutadana
Aquesta divergència es deu al fet que les preocupacions entre els ciutadans de localitats de menys de mil habitants són diferents de les d’aquells que viuen en grans ciutats. Per als habitants de poblacions petites, la principal inquietud se centra a mantenir els serveis locals de proximitat, és a dir, supermercats, metges, escoles i transport públic, i a més a preservar el medi ambient. Així mateix, aquests ciutadans mantenen una relació directa i estreta amb els seus alcaldes.
A les ciutats grans, però, les preocupacions estan més centrades en la seguretat o en els impostos. Dues Frances que coexisteixen, tot i que amb grans diferències. Segons una enquesta publicada per Ipsos, i avalada per la Fundació Jean-Jaurès, el 80% dels residents confia en el seu alcalde; l’altra França, en canvi, més urbana i dividida, amb prou feines més de la meitat dels votants aproven la trajectòria de l’alcalde en el càrrec.
Un altre factor que complica la lectura d’aquestes municipals: els francesos distingeixen la gestió de Macron i la del seu partit a escala local. Mentre el president ha batut rècords d’impopularitat amb un 77% de francesos que el consideren el pitjor president de la història del país, el seu partit en l’àmbit municipal té un 72% d’aprovació ciutadana.
