Les grans fortunes revisen la seva aposta per Dubai
Monique Zamora Vigneault
En poc més de dues setmanes, després de l’esclat de la guerra a l’Iran, la posició de Dubai com l’asil del sistema financer ha quedat sota una pressió inèdita a mesura que els Emirats Àrabs Units s’han vist arrossegats al foc creuat d’una guerra entre Washington, Jerusalem i Teheran.
Al començament del conflicte, mentre els míssils llançats des de Teheran queien sobre Dubai per primera vegada, banquers privats, gestors de patrimoni i professionals de finances van començar a fer trucades i plans d’evacuació. En a penes unes hores, molts d’aquests professionals estaven a bord dels últims avions amb destinació a llocs com Istanbul, Singapur i Jakarta. O es tancaven a casa, en lloc de presentar-se a les oficines de gegants com JP Morgan i Goldman Sachs.
"Com més temps duri aquest conflicte, més afectarà la imatge de Dubai com a refugi segur", explica un inversor establert a Dubai, que prefereix que no se l’identifiqui, a EL PERIÓDICO. "En termes de comportament del mercat, és evident que hem observat un cert impacte en el sector immobiliari i que això provocarà sens dubte una pausa. Parlem d’una caiguda en els preus del 10% al 15%, però encara és massa aviat per saber-ho del tot", assenyala.
L’agència Bloomberg afirma que alguns family offices establerts a l’Àsia estudien si han de reduir l’exposició a Dubai i a ciutats financeres del Golf després de l’esclat de la contesa bèl·lica. Sobre el paper, l’impacte encara no és una cosa que es pugui quantificar.
El Banc Central dels Emirats Àrabs Units manté la calma. L’entitat monetària ha indicat als inversors que està ben posicionada per afrontar els esdeveniments a la regió. "El sector bancari i financer dels Emirats Àrabs Units manté uns nivells molt sòlids d’adequació de capital i liquiditat", explica l’entitat.
