El nou golf Pèrsic: negocis i luxe a l’ombra dels drons
Els atacs de l’Iran sobre els Emirats Àrabs, Qatar i Bahrain posa en entredit el model de vida de les seves grans ciutats, focus d’atracció per a professionals ‘top’ de mig món. Diversos espanyols amb interessos a la zona reconeixen que s’ha perdut «la sensació de seguretat» que hi havia a la zona
Juan Fernández
En les dues últimes setmanes ha vist volar míssils i caces sobre el seu cap, ha hagut de treballar diversos dies confinat a casa per ordre governamental i s’ha enfrontat a una anguniosa gimcana de vols cancel·lats, compra de nous bitllets i successives escales aèries per tornar a Espanya. No obstant, Eric Fauró, alacantí de 28 anys, transmet una desconcertant sensació de tranquil·litat i confiança quan parla de Dubai, la luxosa ciutat dels Emirats Àrabs Units (EUA) on ha viscut l’últim any.
El seu to de veu contrasta amb els missatges de pànic que van compartir per les xarxes socials els turistes que es van veure atrapats els aeroports del golf Pèrsic el 28 de febrer passat quan va esclatar la guerra de l’Iran, i amb les crides d’auxili que van llançar elsinfluencers», molts nouvinguts a la ciutat, demanant que els rescatessin.
«En els grups de WhatsApp de residents a la zona hi ha intranquil·litat perquè ningú sap com evolucionarà la guerra, però no hi ha la sensació que el conflicte pugui amenaçar aquest model de vida. Hi ha massa diners invertits, massa interessos creats, a ningú li convé que això se’n vagi en orris», analitzava Fauró aquest dimecres poques hores després d’aterrar a Madrid.
La seva reflexió és compartida per molts dels 30.000 espanyols que viuen als països del golf Pèrsic, on es van instal·lar en els últims anys atrets per les suculentes oportunitats de negoci i l’exquisit nivell de vida que ofereixen ciutats com Dubai i Abu Dhabi als EAU, o Doha a Qatar.
També per la sensació de seguretat que transmeten els seus règims i es respira als seus carrers, però que ha saltat pels aires després que l’Iran respongués als atacs dels EUA i Israel llançant milers de míssils i drons sobre els països pròxims que allotgen bases militars nord-americanes o que col·laboren amb Washington en el seu afany d’enderrocar el règim dels aiatol·làs.
Atacs
En les dues primeres setmanes de guerra, els EUA han reportat quatre morts i més d’un centenar de ferits després de rebre 1.500 atacs iranians amb míssils i drons, alguns d’impactats contra blocs d’habitatges o sobre el mateix aeroport. Les autoritats de Bahrain porten registrats nou ferits i un mort des del començament de la guerra, després de destruir 95 míssils i 165 drons iranians, i la xifra de ferits a Qatar ascendeix ja a una vintena, la majoria per caiguda de runa d’edificis després de tenir la col·lisió de drons.
L’amenaça ha anat augmentant amb el pas dels dies. Després que l’Iran apuntés als centres de dades de multinacionals tecnològiques nord-americanes instal·lades a la zona, Nvidia i Amazon van tancar temporalment les seves oficines a Dubai i aquest dimecres, a poques hores que els EUA bombardegessin una seu bancària a Teheran, el comandament militar iranià va declarar «objectiu militar» les oficines de bancs nord-americans situades en països veïns i va recomanar als seus habitants no acostar-s’hi «a menys d’un quilòmetre».
Aquest panorama contrasta amb la idea que tenien els milions de professionals d’alt nivell que en els últims anys van triar els països del golf Pèrsic com a lloc de residència i treball.
Financers, enginyers, executius, desenvolupadors de producte, ‘influencers’, nòmades digitals... És la meca dels ‘expats’ de l’economia global, fins al punt que en països com els Emirats i Qatar, al voltant del 90% de la població és estrangera.
Pagats pels diners del petroli i amb l’esforç de la mà d’obra barata arribada de l’Àsia, ells i els seus faraònics dissenys han fet realitat un deliri urbà de luxe i poder enmig del desert que cada any se supera a si mateix. Aquí hi ha l’edifici més alt del món –el Burj Khalifa de Dubai–, l’illa artificial més extensa del planeta –la Palm Jebel Ali, amb forma de palmera, ubicada a la costa dubaiana–, i al gener es va presentar Dubai Gold District, un projecte per destinar al negoci de l’or un barri sencer de la ciutat més populosa dels EAU, de quatre milions d’habitants. L’enclavament comptarà amb un carrer completament folrat pel preuat metall.
Hub logístic
Però no tot és façana i fulgor a les aclaparadores ciutats del golf. Aquí hi ha un dels principals centres logístics del planeta –als aeroports de Doha, Dubai i Abu Dhabi fan escala cada any 350 milions de viatgers en ruta entre Àsia i Occident– i la zona s’ha convertit en un ‘hub’ financer i comercial únic al món.
«Si et dediques als negocis a escala global, aquest és el lloc on has d'estar. Cap altre lloc ofereix tantes facilitats per trobar socis, tancar acords i posar en marxa projectes», reconeix Ángel Gómez de Ágreda, militar a la reserva que viu i treballa des de fa un any i mig a Doha com a representant d’una empresa espanyola de logística amb usos militars.
No és l’únic: fins a 230 grans companyies espanyoles, algunes entre les més cotitzades de l’Ibex, tenen oficines amb personal propi als Emirats, des d’on posen en marxa importants inversions a la zona i a tot el món en sectors com les infraestructures, la logística, els serveis i la gastronomia.
Atret pel seu potencial econòmic, Eric Fauró es va instal·lar la primavera del 2025 a Dubai. A Espanya treballava com a consultor de ‘software’ financer per a una multinacional, però a la ciutat dels Emirats ha exercit d’agent immobiliari, un sector en plena efervescència avui a la zona.
«Hi ha molts estrangers, entre ells molts espanyols, comprant cases als Emirats com a inversió perquè el retorn és molt elevat», assenyala, tot i que reconeix que el gran atractiu del model de negoci dels països del Golf són «els impostos», o més aviat la seva absència. Als Emirats no existeix l’IRPF ni l’impost de societats –només es paga un 9% quan els beneficis nets superen els 95.000 euros– i el consum està taxat amb un IVA bàsic del 5%. Tota la resta són guanys.
¿La guerra de l’Iran pot acabar amb aquesta gallina dels ous d’or? Fauró ho posa en dubte: «Aquí la gent té una fe cega en les autoritats i en la seva capacitat d’influència internacional perquè aquest model de negoci continuï funcionant i generant diners», afirma, i posa com a prova l’evolució del sector immobiliari des de va començar la guerra: en la primera setmana de març es van tancar 3.500 operacions de compravenda de vivendes per valor de gairebé 3.000 milions d’euros, segons el Departament de Terres de Dubai. Entre aquestes, el 6 de març es va tancar una de les operacions més suculentes de la temporada: un exclusiu apartament situat a l’àtic del complex Aman Residence venut per 100 milions d’euros.
La tornada a casa del jove consultor espanyol no respon a la guerra, sinó a motius personals, i estava programada des de setmanes enrere –torna «content d’haver conegut els dos Dubais, el del luxe i el dels treballadors asiàtics», afirma–, però el Ministeri d’Afers Estrangers espanyol assegura haver tret de la zona 6.000 compatriotes en vols especials des que van començar a caure drons i míssils iranians.
Torns
«La majoria d’aquests viatgers són familiars dels professionals que hi ha aquí establerts, però no hi ha notícies d’empreses que hagin decidit desmuntar el negoci i marxar, almenys de moment», adverteix Gómez de Ágreda. Segons l’opinió d’aquest antic militar, que acaba de publicar l’assaig ‘Un mundo global’ sobre el nou ordre mundial, el conflicte pot tenir un efecte positiu a llarg termini: «Si el resultat de la guerra és un Iran sense capacitat agressiva, la regió se’n beneficiarà com a lloc de negocis», pronostica. Però avisa: «Si el país dels aiatol·làs es converteix en un estat fallit, la zona es tornarà molt perillosa».
A curt termini, el que aquestes ciutats avui no tenen és l’atractiu turístic que atresoraven. Els vols intercontinentals ja no fan escala als seus aeroports i les habitacions dels seus luxosos hotels s’ofereixen per la desena part del seu preu habitual.
Ningú és capaç d’aventurar quant durarà la guerra ni quin en serà el desenllaç, però Jesús Navarro Alberola, conseller delegat de l’empresa alacantina d’espècies Carmencita, creu que el que ha passat en aquestes dues setmanes és suficient perquè la zona hagi perdut un dels seus encants, «la sensació de seguretat».
Parla amb coneixement de causa: porta viatjant a l’Orient Mitjà des dels anys 80 i ha assistit en primera persona a la seva evolució. «Vaig començar tractant amb comerciants àrabs que oferien els seus productes en catifes sobre la sorra i avui ho fan en luxoses oficines», compara.
A part de comprar 3.000 quilos de safrà als iranians cada any, les infusions que Navarro comercialitza són les més consumides a les teteres de tot el golf. Avui té un corresponsal a Riad, la capital de l’Aràbia Saudita, que no es planteja moure perquè, al cap i a la fi, «menjar i prendre te és una cosa que es continua fent durant les guerres». De fet, les seves vendes han crescut en les dues últimes setmanes «per l’efecte provisió d’aliments».
No obstant, l’empresari té clar que hi ha un abans i un després del 28 de febrer en aquest lloc: «Passi el que passi amb la guerra, el paradigma del golf Pèrsic com a refugi de somni per a rics i potentats de tothom s’ha trencat. Aquí res tornarà a ser igual», pronostica.
