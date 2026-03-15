Eleccions autonòmiques
El PP i Vox mesuren a Castella i Lleó les seves forces i el PSOE mira d’aixecar-se
La comunitat s’encamina a una supermajoria de dretes i que els populars, a falta de negociar suports, superin quatre dècades de govern, mentre que el PSOE aspira a salvar els mobles
Mariano Alonso Freire
La cita d’aquest diumenge a les urnes era, a priori, la primera del nou cicle electoral que culminarà l’any que ve, amb les municipals i autonòmiques de l’últim diumenge de maig de 2027 i amb les eleccions generals. Fins que dos dels presidents autonòmics del Partit Popular (PP), l’extremenya María Guardiola i l’aragonès Jorge Azcón, van decidir avançar els comicis en les seves comunitats, respectivament, a desembre i febrer, alterant significativament la marató electoral que gairebé sense parar seguirà després de diumenge, ja gairebé a la precampanya a Andalusia.
I no només això, sinó enterbolint la relació de tots dos amb Gènova, atès que ara el PP pot presumir d’haver perforat el terreny al PSOE, que sobretot a Extremadura va obtenir un fracàs sense pal·liatius ni precedents. Però el PP se n’ha trobat amb el problema de la seva relació amb Vox més en carn viva que mai, sobretot després d’haver perdut Guardiola la seva primera votació d’investidura.
Enverinar els ànims
Aquesta circumstància no ha fet sinó enverinar els ànims entre el PP i Vox. I això que el candidat de l’extrema dreta a Castella i Lleó, Carlos Pollán, fins ara president de les Corts, és vist amb bons ulls pels populars, que creuen viable una entesa perquè Alfonso Fernández Mañueco segueixi al capdavant de la Junta per tercera vegada. A la campanya que va acabar aquest divendres, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal han elevat el to u contra l’altre com gairebé mai abans. El president del PP ha acusat Vox de ser el partit del "bloqueig" i fins i tot d’estar "a la deriva". Abascal, per la seva banda, ha arribat a dir que a l’expresident de la Xunta de Galícia "Espanya li ve gran".
Tot i així, tot indica que PP i Vox sumaran una supermajoria de dretes que és molt probable que conclogui amb un Govern presidit pels populars, amb la qual cosa la formació d’Alberto Núñez Feijóo podria superar les quatre dècades ininterrompudes de govern a Castella i Lleó.
La guerra a la dreta parteix d’una competència evident i augmentada. Vox ja va obtenir un gran resultat a Castella i Lleó el 2022, amb el 17% dels vots que van permetre a Juan García-Gallardo convertir-se en vicepresident de la Junta i ara, segons l’últim sondeig de Gesop per a EL PERIÓDICO, podria fins i tot millorar aquest resultat. De cara a Andalusia les perspectives són fins i tot millors, amb veus que ja especulen fins i tot amb un sorpasso al PSOE en aquesta terra, almenys en algunes províncies. Una cosa que ja s’ha produït en algunes de les cites recents en llocs tan importants com Badajoz capital. El repte per a Mañueco, com el de Guardiola i Moreno, serà arribar a algun tipus d’acord en aquestes difícils circumstàncies. "Vox ha de decidir si és part del problema o de la solució", ha assenyalat el president de la Junta en l’entrevista amb els diaris de Prensa Ibérica.
Nou líder al PSOE
Davant la guerra de la dreta, el PSOE mira d’aixecar-se després de les patacades electorals d’Extremadura en desembre i Aragó al febrer. Les expectatives dels socialistes a Castella i Lleó són millors que en aquestes dues convocatòries i, tot i que saben que serà impossible governar, aspiren a tenir un bon resultat perquè el nou líder autonòmic, Carlos Martínez, que porta només un any al capdavant del partit a la regió, pugui consolidar-se com a líder.
Els socialistes han fet una campanya molt regional. Parlant dels problemes de Castella i Lleó i mirant de posar el focus en els 39 anys de govern del PP, un partit que veuen amb un projecte esgotat. Carlos Martínez ha centrat els seus dards en el president regional i candidat, Alfonso Fernández Mañueco, al qual ha acusat de "desídia", "deixadesa" i "ganduleria" davant els greus problemes de la sanitat, l’educació o la despoblació.
A més de les forces regionalistes, la fragmentació també és protagonista en l’espai a l’esquerra del PSOE. En les últimes eleccions, Podem i Izquierda Unida es van presentar juntes i van aconseguir un escó porla província de Valladolid, però els desacords a nivell nacional han suposat també la ruptura de la coalició a Castella i Lleó.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Abdellah Anhari, president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages: 'Els fets són inacceptables tant dins com fora de la mesquita
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes