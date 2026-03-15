Guerra a l’Orient Mitjà
Les batzegades de Trump i el seu Govern en el relat de la guerra contra l’Iran
Dues setmanes després de l’inici del conflicte, els EUA continuen enviant senyals canviants sobre els objectius, la durada i la gestió d’una ofensiva que ha multiplicat la incertesa política i econòmica
Irene Benedicto
Dues setmanes després del començament de l’ofensiva sobre l’Iran, els Estats Units continuen sense definir clarament què pretén ni en quines condicions donaria per tancada l’operació. Tampoc ha aclarit qui va empènyer l’entrada en guerra, si va ser decisió de Donald Trump o quin pes va tenir Benjamin Netanyahu a persuadir-lo per llançar una ofensiva presentada com compartida.
Mentre el bloqueig de l’estret d’Ormuz trastorna el comerç mundial i dispara el preu del petroli, Trump i els seus principals comandaments continuen oferint versions enfrontades, es desdiuen i es contradiuen en punts essencials, com l’autoria del bombardeig sobre una escola de nenes que va provocar 175 morts, la majoria menors, els terminis del conflicte i la promesa de protegir el tràfic de petrolers. A continuació, repassem els punts més conflictius del relat presentat per l’Administració nord-americana:
Des de l’inici, la Casa Blanca ha oscil·lat entre presentar l’ofensiva com un atac preventiu contra l’amenaça nuclear iraniana i forçar una rendició política del règim. Trump va començar prometent «enviar ajuda» al poble iranià que es manifestava al carrer contra la repressió de l’aiatol·là, però després va justificar la guerra assegurant que tenia la «sensació» que l’Iran es preparava per atacar els EUA. Poc després, la secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, va corregir aquesta versió i va afirmar que era una sensació «basada en fets».
Però Trump va endurir el to i va proclamar: «No hi haurà cap acord amb l’Iran tret de la rendició incondicional», reforçant la idea de canvi de règim i atiant les esperances dels opositors iranians. De nou Leavitt, així com el secretari de Defensa, Pete Hegseth, van negar que n’hi hagués prou amb una capitulació verbal i van deixar en mans del president decidir quan l’Iran deixés de ser «una amenaça creïble i directa». L’ambigüitat de la formulació continua sense resoldre’s.
La durada de la guerra ha canviat gairebé cada dia, al compàs del front, dels mercats i del cost polític intern. Trump va començar anunciant que els bombardejos continuarien «durant tota la setmana o el temps que sigui necessari». Després va afirmar que continuarien «fins que es compleixin tots els nostres objectius» i més tard va parlar d’una previsió inicial de «quatre o cinc setmanes».
Hegseth va ampliar encara més la forquilla: «Es podria dir quatre setmanes, però en podrien ser sis, en podrien ser vuit, en podrien ser tres». Quan va augmentar la pressió pel preu del petroli, les baixes i les enquestes, Trump va tornar a virar i va parlar d’una «excursió curta», va assegurar que la guerra estava «molt completa, més o menys» i va prometre que acabaria «aviat, ben aviat». No obstant, gairebé immediatament va tornar a endurir el missatge: «No hem guanyat prou» i «no hem acabat encara».
La guerra es va obrir amb responsabilitats disputades des del primer gran error: l’atac contra l’escola de nenes de Minab. Al principi van circular versions creuades sobre qui havia colpejat l’edifici. El míssil identificat era un Tomahawk, una arma utilitzada pels EUA, que, tot i que aquests exporten a un nombre limitat de països, cap d’ells sembla involucrat en aquest conflicte.
La primera reacció de Trump va ser atribuint-ho a Teheran. «Segons la meva opinió, pel que he vist, això ho va fer l’Iran», va dir, i va suggerir que el règim podia disposar de Tomahawks, una cosa que es va demostrar incorrecte. Més tard va rebaixar aquesta acusació i va admetre: «Simplement no en sé prou sobre això», tot i que va afegir que acceptaria el resultat de la investigació.
En paral·lel, la Casa Blanca va evitar recolzar completament aquesta primera versió. Leavitt es va limitar a afirmar que «la investigació segueix en curs» i, de fet, amb els dies, l’explicació preliminar va canviar: l’atac hauria sigut nord-americà a causa d’un error d’identificació, per l’ús de coordenades desactualitzades d’un edifici que abans havia format part d’una base iraniana i que ja funcionava com a escola. 175 persones van morir, la majoria nenes.
Durant dies, una de les grans preguntes va ser qui va empènyer qui a la guerra: si Washington va arrossegar Israel o va ser al revés. El relat més complet disponible fins ara apunta que Netanyahu va exercir un paper clau a l’hora de convèncer Trump d’apostar per la resposta militar, i que el va convèncer que la via diplomàtica estava esgotada. Així, es va fer un pas que cap president abans que ell va voler. «Cap al final de la negociació, em vaig adonar que aquests paios no arribarien a un acord. Els vaig dir: ‘Fem-ho i ja està’», va resumir el president.
El secretari d’estat dels EUA, Marco Rubio, va reforçar aquesta idea a l’afirmar que amb l’Iran «és difícil negociar», i Steve Witkoff va deixar veure fins a quin punt Washington esperava una rendició al preguntar-se per què Teheran no havia «capitulat».
Una altra de les batzegades més visibles ha arribat amb l’estret d’Ormuz, precisament perquè el seu bloqueig ha disparat el preu del petroli al frenar un pas pel qual normalment circula prop d’una cinquena part del cru mundial. Amb el tràfic gairebé paralitzat, la pressió sobre la Casa Blanca va créixer al mateix ritme que els mercats.
Trump va respondre prometent que els Estats Units actuarien. «Quan arribi el moment, la Marina dels EUA i els seus socis escortaran els petrolers per l’estret, si és necessari», va afirmar. Però aquesta promesa va xocar de seguida amb les correccions de la seva pròpia Administració.
El secretari d’Energia, Chris Wright, va rebaixar el missatge i va admetre que això «no pot passar ara». «Simplement no hi estem preparats», va assenyalar. Va explicar que els mitjans militars estan concentrats a «destruir» la capacitat ofensiva iraniana, no a protegir barcos. La confusió va augmentar quan Wright va arribar a publicar que la Marina ja havia escortat un petroler i després va esborrar el missatge. Més tard, la Casa Blanca va confirmar que no era cert. El Pentàgon es va limitar a reconèixer que estudien «una sèrie d’opcions».
