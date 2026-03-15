Apunts polítics de la setmana
Sense canvi a la vista 40 anys després
Tot i que el PSOE salvi els mobles, el bloc conservador manté una solidesa gairebé inexpugnable en la comunitat autònoma amb menys alternança política del país. La ressaca electoral pot ser àrdua per a Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó, si Vox treu un resultat superior al 20% dels vots.
Jose Rico
Corria el 29 d’octubre de 1986 quan la història política de Castella i Lleó va donar un tomb que encara es manté 40 anys després. "Li dono 24 hores per dimitir". Aquest taxatiu ultimàtum el va donar aquell dia un jove José María Aznar (33 anys aleshores) al llavors president de la comunitat, el socialista Demetrio Madrid. Acabada d’estrenar l’autonomia, Madrid havia arribat a la política després de vendre una petita empresa tèxtil que regentava, Pekus, a un antic empleat. Però 11 treballadores el van implicar en una querella criminal per presumptes irregularitats en la venda. L’assumpte era estrictament laboral i no tenia relació amb la seva gestió política.
Malgrat tot, Aznar, líder autonòmic de l’oposició des de les files d’AP, va enarborar la bandera de l’honestedat i de la lluita contra la corrupció. "M’assenyalava amb el dit amb molt mal estil perquè deia que no podia estar ni un sol dia més en la presidència, que aquella imputació era incompatible amb el càrrec", recordava Madrid anys després. El setge es va anar estrenyent fins a arribar a l’esmentat ultimàtum de 24 hores, el mateix dia que la justícia va processar el president autonòmic. I, efectivament, Madrid va dimitir aquella mateixa nit "per no perjuricar les institucions ni el PSOE".
Domini imbatible
De fet, Demetrio Madrid va ser un dels primers polítics a dimitir per un cas de corrupció a Espanya, però ni Aznar ni ningú li va demanar perdó quan el jutge va dictaminar la seva innocència. Era ja el 1990 i, amb la presidència de Castella i Lleó com a trampolí, Aznar acabava d’heretar el PP de mans de Manuel Fraga i preparava el seu camí cap a la Moncloa. La resta de la història és coneguda. El cas és que els socialistes van acusar el cop i Aznar va guanyar les eleccions de 1987 per la mínima, i va inaugurar una hegemonia de la dreta a Castella i Lleó que, tret que hi hagi una sorpresa majúscula, complirà 43 anys.
Perquè, tot i que les enquestes han donat certes esperances al PSOE de salvar els mobles aquest diumenge (i fins i tot d’aconseguir la victòria), el bloc conservador manté una solidesa gairebé inexpugnable en la comunitat autònoma amb menor alternança política del país. Però això no significa que el PP hagi de passar una bona nit electoral. Alfonso Fernández Mañueco, el primer baró autonòmic que va pactar i va governar amb Vox, pot veure com aquest indòmit soci, que les hi està fent passar magres als populars a Extremadura, trenca el seu sostre a les urnes. Alguns sondejos han pronosticat que podria arribar al 20% dels vots, i batre el rècord que va aconseguir el mes passat a Aragó (17,84%).
L’‘efecte Vox’
Però el balanç de la jornada per a Mañueco pot ser pitjor que el dels seus homòlegs, l’aragonès Jorge Azcón i l’extremenya María Guardiola. Tots dos van avançar les seves eleccions a la recerca de dos objectius: reduir la seva dependència de Vox i desgastar el PSOE. El segon el van aconseguir, però en el primer van fracassar. Fernández Mañueco pot fallar en totes dues coses perquè, a banda que Vox no mostra símptomes d’erosió, la força territorial del candidat socialista l’ha fet resistir millor en les enquestes. La dispensa que té Mañueco respecte als altres barons del PP és que li tocava sotmetre’s a les urnes, i no ha optat per anticipar els comicis com a aposta. Aquest error ja el va cometre l’any 2022.
Tot i que la primacia de la dreta és tal que la suma del PP i Vox podria superar de nou el 50% dels vots, la incògnita és l’impacte que tindrà el bloqueig que els ultres han imposat a la investidura de Guardiola a Extremadura.
Mañueco i Alberto Núñez Feijóo han jugat forta aquesta carta advertint els castellanolleonesos que Vox repetirà la jugada allà, una cosa que Santiago Abascal ha tractat de contrarestar fidel al seu estil amb afilats exabruptes que poden enterbolir una futura entesa amb el PP. El somni per a Mañueco seria que l’auge que se li pronostica a Unió del Poble Lleonès (UPL), afegit a Sòria Ja i Per Àvila, li permetessin esquivar Vox.
Vot rural, la clau
En aquesta situació mira de pescar alguna cosa el PSOE en una comunitat, la més extensa, dispersa i envellida d’Espanya, on un grapat de vots poden canviar el desenllaç amb facilitat. El 48% dels 2.248 municipis de Castella i Lleó tenen menys de 500 habitants, i molts pateixen els efectes de la despoblació. És per això que captar el vot rural resulta del tot crucial, perquè, a més, la fragmentació en nou províncies d’un territori amb poca població fa que els últims escons es decideixin per unes diferències molt petites.
Per exemple, el 2022, Vox es va quedar a les portes d’aconseguir un escó més a cinc províncies diferents (Àvila, Palència, Sòria, Valladolid i Zamora), i el PSOE va vorejar aquest escó que al final se li va acabar escapant en dues (Salamanca i Segòvia).
