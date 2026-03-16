Guerra a l'Orient Mitjà
La Xina respon amb silenci a Trump davant la seva amenaça si no l'ajuda a l'estret d'Ormuz
Pequín fa anys que es blinda davant l'escassetat amb la transició energètica i amb la compra de reserves de cru
Adrián Foncillas
Els capitostos negociadors de la Xina i els Estats Units desbrossen aquests dies a París el camí cap a la cimera presidencial a Pequín. Ja es preveia àrid pels litigis comercials quan va irrompre la guerra de l'Iran i l'exigència de Trump que la Xina l'ajudi a arreglar el desgavell. Si Pequín no envia els seus vaixells a l'estret d'Ormuz, Trump podria ajornar la cita. El primer no passarà i és molt improbable el segon.
Trump va afirmar aquest diumenge al mitjà 'Financial Times' que vol saber abans d'aterrar a Pequín si la Xina participarà en aquesta coalició que està intentant formar per patrullar l'estret d'Ormuz. "Podríem retardar-la", va aventurar sobre la seva visita. De la dependència xinesa del petroli que arriba per Ormuz, segons la seva opinió, neix l'obligació moral d'arrimar l'espatlla.
Encara no ha arribat resposta de Pequín a la invitació, cosa que ja és en si una resposta, però sí un aclariment: no hi ha rastre de la desesperació que esmenta Trump. El proveïment energètic és "relativament fort" i les bases per respondre a la volatilitat dels mercats són "relativament bones", ha dit l'Oficina Nacional d'Estadística. També ha revelat que la producció domèstica de cru va créixer un 1,9 % fins als 35,73 milions de tones mètriques en els dos primers mesos.
La Xina, blindada
Gairebé la meitat del cru importat per la Xina arriba per Ormuz. La dada suggereix una tragèdia si continua obturat, però avui serien suficients per a uns quatre mesos. Molt abans que la Xina pateixi la mossegada, s'haurà disparat la inflació nord-americana fins a nivells insuportables per a Trump.
Molts observadors pròxims a Trump van aplaudir la guerra a l'Iran perquè mitigava la petjada xinesa a la zona i entrebancava la seva seguretat energètica. Ara sorprèn la Xina que se li demani auxili per atenuar les conseqüències d'una guerra a la qual es va oposar des del primer dia. "¿Això va de compartir la responsabilitat o de compartir el risc d'una guerra que ha començat Washington i ara no sap com acabar (...)? En altres paraules, algú va encendre el foc i ara demana al món que es reparteixi la factura", assenyala l'editorial del diari 'Global Times'. "La causa de la tensió a l'estret d'Ormuz no és la falta de vaixells de guerra sinó la guerra", acaba.
Tampoc no van rebre amb entusiasme la proposta els seus principals aliats a l'Àsia Pacífic. Ni tan sols el Japó, amb una política exterior tan tossudament alineada amb Washington que frega el servilisme. "No hem pres cap decisió sobre l'enviament de vaixells d'escorta. Continuem examinant què pot fer el Japó d'acord amb el marge legal", ha dit al Parlament aquest matí la primera ministra, Sanae Takaichi.
"Amenaça existencial"
La llei només permet les operacions militars a l'estranger en cas d'"amenaça existencial" i seria molt difícil fins i tot per a Takaichi, entusiasta seguidora de Trump, convèncer el Parlament que aquest és el cas. Seül va informar diumenge que prendrà la decisió "després d'un examen acurat", però també la seva llei exigeix el vistiplau parlamentari.
Austràlia ja s'ho ha pensat. "No enviarem vaixells a l'estret d'Ormuz. Sabem com n'és d'important, però el que passa allà no és una cosa que hàgim demanat ni a la qual hàgim contribuït", ha afirmat Catherine King, del Govern d'Albanese.
La Xina i els Estats Units han conclòs avui el seu diàleg sobre comerç a París. "Profund, franc i constructiu", ha dit Li Chenggang, negociador en cap, després de dos dies amb Scott Bessent, secretari del Tresor, a la seu de l'Organització per al Desenvolupament i la Cooperació Econòmica, una institució de democràcies que no compta amb la Xina.
De la sisena ronda s'esperava que pactessin el que rubricaran els seus caps a Pequín a finals de mes i s'ha parlat de productes agropecuaris, minerals rars i avions. És previsible que els grans acords no surtin d'aquesta cita a Pequín, precipitada i amb l'atenció bolcada a l'Iran, sinó de les altres tres cites presidencials de l'any.
A la trobada hi va arribar la Xina lamentant els previsibles subterfugis de Trump per esquivar la prohibició del Tribunal Suprem. Els últims dies ha ordenat la investigació de sobrecapacitat i fins i tot de treballs forçats sobre la Xina per castigar-la amb aranzels per la via administrativa de la secció 301. "Un error sobre un error", ha descrit el Ministeri de Comerç xinès. Pequín ha avançat que només la confiança mútua permetrà progressos substanciosos en la cooperació bilateral.
