Escut social per la guerra
El Govern aprovarà el pla 'antiinflació' en un Consell de Ministres extraordinari aquest divendres
L'Executiu perfila les mesures dirigides a reduir el preu dels carburants i descarta de moment actuar sobre l'IVA de l'alimentació. S'esperarà al Consell Europeu per acompassar els passos amb Brussel·les
Iván Gil
El Govern aprovarà aquest divendres el pla de mesures per mitigar l'efecte en l'economia de la guerra a Orient Mitjà. A menys de 24 hores que es reuneixi el Consell de Ministres, a l'Executiu han descartat que el paquet pugui arribar a temps. De fet, encara s'està negociant amb els grups parlamentaris i aquesta mateixa tarda hi ha previstes reunions amb sectors afectats per acabar de definir-lo. Per això, se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari aquest divendres, després d'haver-se fixat com a data límit per aprovar el paquet aquesta setmana, segons confirmen fonts de la Moncloa.
“Estem en disposició d'aprovar el paquet de mesures aquesta mateixa setmana”, ha assegurat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpos, abans de reunir-se amb representants del sector pesquer juntament amb el ministre d'Agricultura, Luis Planas. La previsió, ha insistit, és activar-les “aquesta setmana”, com ja va avançar aquest diari. Al mateix temps es mira cap a la UE, per intentar compassar mesures, amb una reunió dels Vint-i-set fixada per al dijous vinent en el marc del Consell Europeu.
A més del marc europeu, s'insisteix en la necessitat de mesurar millor els efectes del conflicte a Orient Mitjà en la variació de l'IPC. Això és, en paraules de la també titular d'Hisenda, "veure els preus, una vegada alliberats els barrils de petroli" i "constatar" si es mantindrà o no una escalada inflacionista. Paral·lelament, el Govern manté "contacte continuat amb els grups parlamentaris, els agents socials i els sectors especialment exposats".
La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, també ha apuntat per la seva banda que les mesures es presentaran "al llarg d'aquesta setmana". "Serà al llarg d'aquesta setmana quan tinguem aquest pla de resposta integral amb mesures estructurals i mesures conjunturals", ha explicat la ministra a la seva arribada al Consell d'Energia de la Unió Europea en declaracions recollides per EFE, lliscant ja que el paquet no s'aprovaria en el Consell de Ministres d'aquest dimarts.
El Govern es planteja anar modulant mesures en funció d'aquesta evolució dels preus i ara mateix la prioritat és atenuar l'alça dels combustibles, principalment amb mesures dirigides als sectors del transport, l'agricultura i la pesca. S'enfocarien més a les rebaixes fiscals que a les bonificacions.
A la vista de l'anàlisi de com han funcionat les mesures aplicades en l'anterior crisi econòmica per la invasió russa d'Ucraïna, es descarta tornar a aplicar una rebaixa de 20 cèntims en els preus de la gasolina i el dièsel. Així mateix, l'Executiu es planteja mesures fiscals per contenir el cost de l'electricitat per a ciutadans i empreses, i alhora s'actuarà amb mesures dirigides als col·lectius més vulnerables, plantejant la prohibició dels talls de subministraments bàsics. "El pla protegirà els més vulnerables i els sectors més afectats per la pujada dels preus", apunten fonts de l'Executiu.
IVA dels aliments
Cuerpo ha descartat rebaixes fiscals en l'alimentació, almenys en aquest primer paquet, per no haver-se traslladat encara la inflació a l'alimentació. Si acaba passant, va apuntar, l'Executiu està preparat per ampliar el pla de xoc, com es va fer després de la crisi inflacionista per la invasió russa d'Ucraïna. Aleshores, com va recordar, es van arribar a posar sobre la taula fins a set paquets successius d'ajudes. “Per ara no veiem necessàries mesures més àmplies com la reducció de l'IVA per als aliments”, va concloure.
Pel mateix motiu es rebutja de moment aplicar mesures que reclamen els seus socis, com la recuperació de la prohibició dels desnonaments o de l'impost extraordinari als beneficis de les energètiques. Precisament, PP, Vox i Junts venen de tombar successivament al Congrés dos decrets de pròrroga de l'anterior escut social, rebutjant principalment la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables sense alternativa residencial.
