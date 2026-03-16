Un croat bel·licós
Idoya Noain
El secretari de Defensa Pete Hegseth, o secretari de Guerra, segons la denominació preferida per ell i el president, la cara més bel·licosa d’una campanya militar que per a ell té molt de croada religiosa i ideològica, va néixer fa 45 anys a Minneapolis, va estudiar Ciències Polítiques a Princeton i després es va allistar a la Guàrdia Nacional com a oficial d’infanteria, uniforme amb el qual va servir a Guantánamo, l’Afganistan i l’Iraq. Va passar per un parell d’organitzacions de veterans, que va deixar entre acusacions de mala gestió. Ja com a escollit de Trump per dirigir el Pentàgon –i després d’una confirmació que va exposar episodis d’actituds sexuals qüestionables i problemes amb l’abús d’alcohol–, Hegseth encarna el model d’hipermasculinitat que s’ha fet popular en la bel·licista masclosfera trumpista.
Hegseth ha titllat d’"estúpides" o restrictives i minimalistes les regles de combat que miren de minimitzar els riscos per a la població civil. Més enllà de l’apologia que fa de la força bruta, són la falta d’experiència i les idees militars i religioses les que estan sota escrutini. A La guerra contra los guerreros, un llibre que va publicar el 2024, va qüestionar complir la Convenció de Ginebra. Janessa Goldbeck, que dirigeix l’organització de veterans Vet Voice Foundation, el va descriure com una "persona molt perillosa". "És un nacionalista cristià blanc i té el permís de Trump per cometre atrocitats allà on vulgui", va dir Goldbeck a The Guardian.
